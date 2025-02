Expulsion d'Al-Musrati: Une Nouvelle Polémique pour Monaco face à Benfica

Moatasem al-Musrati, milieu de terrain de l'AS Monaco, a été expulsé lors du match aller du play-off de Ligue des champions contre Benfica. L'expulsion, due à un second carton jaune pour avoir réclamé un carton rouge pour un adversaire, a engendré une nouvelle polémique pour le club monégasque. Cette erreur vient alimenter les suspicions monégasques après une précédente décision arbitrale controversée lors de la rencontre de novembre.

Pour sa deuxième apparition et sa première titularisation avec l'AS Monaco, le milieu international libyen Moatasem al-Musrati a été expulsé à la 52e minute du play-off aller de Ligue des champions contre Benfica ce mercredi. L'expulsion a été le résultat d'un second carton jaune, infligé à l'issue d'une protestation contre un adversaire.

C'est un point du règlement qui avait visiblement échappé à Moatasem al-Musrati, générant une nouvelle polémique liée à une décision arbitrale après celle qui avait marqué la précédente visite de Benfica au stade Louis-II lors de la phase de ligue, fin novembre (2-3, le 27 novembre). Cette situation alimente les suspicions monégasques. L'action controversée s'est déroulée à la 52e minute lorsqu'Alvaro Carreras, déjà averti (16e minute), a stoppé irrégulièrement Breel Embolo sur le côté droit du terrain. Un second carton jaune et une expulsion ont suivi, mais l'avertissement a été adressé à Al-Musrati. Malgré le fait que la scène ait passé inaperçue, le geste de l'arbitre italien Maurizio Mariani face aux protestations du capitaine Denis Zakaria n'a laissé aucun doute : le milieu de terrain libyen a été sanctionné pour avoir réclamé l'expulsion du latéral gauche de Benfica. La sentence a été la même pour Florentino Luis quelques minutes plus tard (56e minute). Cette erreur d'Al-Musrati a eu des conséquences néfastes pour l'ASM, un soir où la bande d'Adi Hütter n'avait pas besoin d'être en infériorité numérique pour être en deçà du niveau requis pour un play-off de Ligue des champions. En retard, le joueur prêté par Braga avait déjà récolté un premier jaune juste avant la pause pour avoir stoppé illicitement Kerem Aktürkoglu (41e minute). Deux erreurs et un carton rouge évitables. Il y a forcément une certaine ironie, ce jeudi matin, à constater que l'ASM l'avait fait précisément venir cet hiver pour apporter son expérience (28 ans) à un effectif très jeune. « C'est la deuxième fois, contre Benfica encore, qu'on a une décision contre nous qui a un impact vraiment très fort sur le match, a préféré retenir le DG monégasque, Thiago Scuro, après le match. Ce n'est pas une bonne chose ni pour Monaco ni pour Benfica. Ce n'est pas bon pour les supporters, pour la qualité du match, alors qu'on s'attend à voir de la qualité dans un play-off de Ligue des champions. Quand l'arbitre est au centre des débats, c'est que quelque chose n'a pas été », a déclaré Scuro. Fin novembre, c'est l'expulsion sévère de Wilfried Singo qui avait fait jaser. Elle était encore présente dans les esprits monégasques avant le match, évoquée deux fois par Hütter avant cette confrontation, et il y a fort à parier que l'ASM sera attentive à l'arbitre qui sera désigné pour le match retour dans une semaine. Quid de l'erreur d'Al-Musrati ? « Il a fait son geste d'une manière simple et modeste, pas de manière agressive, il n'a pas couru vers l'arbitre, l'a défendu Scuro. Pour moi, donner un second avertissement est démesuré, c'était tuer le match », a expliqué Scuro. Pour ne rien arranger aux affaires de l'ASM, le jaune récolté par Zakaria en fin de match pour une faute inutile (90e minute) contraindra Hütter à remodeler entièrement son milieu à Lisbonne





AS Monaco Benfica Ligue Des Champions Expulsion Moatasem Al-Musrati Arbitre Controverse

