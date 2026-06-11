ExpressVPN offre -80% et 4 mois offerts pour la Coupe du Monde 2026

Le VPN ExpressVPN propose une protection renforcée de votre navigation pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026, en vous permettant de protéger votre connexion dès la première minute, sans configuration complexe. En plus, vous avez la chance de gagner des billets pour la finale en participant au tirage au sort organisé par la marque.

Le seul VPN partenaire officiel FIFA chute à 2,29 € par mois et peut vous faire gagner des billets pour la finale ! ExpressVPN est Partenaire Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et lance une offre exclusive à cette occasion : -80% et 4 mois offerts, soit 2,29 € par mois, valable uniquement du 10 au 19 juin 2026.

Mais le célèbre VPN vous réserve également une très belle surprise… pour la finale ! La Coupe du Monde 2026, c'est aussi des millions de connexions depuis des réseaux peu sécurisés : Wi-Fi d'hôtels, réseaux partagés dans les stades, bornes publiques dans les aéroports et fan zones. Dans ces contextes, les risques numériques sont bien réels : interception de données sur un réseau non chiffré, tentatives de phishing autour de la billetterie, usurpation d'identité ou détournement de comptes.

ExpressVPN propose une protection renforcée de votre navigation pendant la compétition, en vous permettant de protéger votre connexion dès la première minute, sans configuration complexe. Une caution unique sur le marché, qui distingue clairement ExpressVPN de la concurrence dans l'univers des VPN en promotion. -80% et 4 mois offerts, soit 2,29 € par mois, avec en bonus une participation automatique au tirage au sort pour gagner des billets pour la finale !

A la veille du lancement de la Coupe du Monde de football 2026, Express VPN lance une offre simple : -80% et 4 mois offerts, soit 2,29 € par mois, avec en bonus une participation automatique au tirage au sort pour gagner des billets pour la finale ! Outre son prix, l'intérêt de ce bon plan c'est aussi son adéquation avec un besoin réel pendant la Coupe du Monde.

Un VPN est particulièrement pertinent quand on voyage, qu'on utilise un réseau partagé ou qu'on veut éviter d'exposer inutilement ses données sur une connexion publique. Dans ce contexte, le discours autour de la cybersécurité pendant les grands événements sportifs est cohérent et facile à comprendre pour le lecteur. Applications simples, soignées et agréables à utiliserC'est probablement l'un des points les plus intéressants de cette offre.

En souscrivant à un abonnement ExpressVPN, vous participez automatiquement à un tirage au sort organisé par la marque dans le cadre de son partenariat officiel avec la FIFA 2026. À la clé, pas moins de 25 paires de billets Catégorie 1, couvrant les matchs des huitièmes de finale jusqu'à la finale. Les billets Catégorie 1 correspondent aux meilleures places disponibles dans les stades, soit les zones les plus proches du terrain.

Le concours est ouvert à tous les nouveaux abonnés jusqu'au 11 juillet 2026 à 17h, ce qui signifie que même en souscrivant après la fin de la promo tarifaire du 19 juin, vous avez toujours la possibilité de participer. Autrement dit, pour moins de 2,29 € par mois, vous combinez un abonnement VPN premium, une protection renforcée de votre navigation pendant la compétition et une chance concrète d'assister aux rencontres les plus décisives de la Coupe du Monde.

Cette nouvelle offre ExpressVPN Coupe du Monde 2026 coche toutes les cases : prix très bas, usage concret et immédiatement justifiable, statut officiel FIFA et mécanique concours engageante. Que vous voyagiez pour la compétition ou que vous suiviez les matchs depuis la France, c'est le bon moment pour s'équiper d'un VPN premium à prix plancher





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