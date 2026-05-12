Expositions contrastées de Philippe Pons et Valia Dinety à La Teste-de-Buch

Du pop art au surréalisme, des paysages solitaires : deux artistes explorent des univers opposés à La Teste-de-Buch.

Les expositions des artistes Philippe Pons et Valia Dinety sont à découvrir jusqu’au 17 mai à La Teste-de-Buch. À la mairie annexe, le plasticien Philippe Pons dévoile ses œuvres mêlant influences pop art américaine et surréalisme .

Grand voyageur, il collecte des fragments d’affiches qu’il transforme en collages monumentaux, inspirés par la technique de Max Ernst. Ses installations mêlent photographie et éléments récupérés, notamment des portières de voiture qu’il métamorphose. Valia Dinety, artiste arcachonnaise, expose à la Galerie du Pilat. Sa démarche explore la solitude comme source de création, à travers des paysages marins ou des routes désertes.

Ses toiles captent des moments suspendus, où l’ Absence d’action suggère une imminente animation. Cette dualité pacifique invite à l’apaisement dans un monde agité. Un vernissage collectif des membres de l’association locale est prévu le 15 mai à 18 heures, offrant une première rencontre avec ces univers contrastés. L’exposition est l’occasion de soutenir le travail de 250 journalistes dédiés à une information rigoroureuse





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Art Contemporain Peinture Surréalisme Photographie Pop Art

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bassin d’Arcachon : une femme perd la vie dans un incendie à La Teste-de-BuchUne femme de 67 ans est décédée dans l’incendie d’une maison à La Teste-de-Buch, ce lundi 11 mai

Read more »

Haute-Garonne : cette galerie d’art à l'emplacement insolite lance sa nouvelle saison d'expositionsElle a la particularité d'être installée sur une aire d'autoroute. La galerie Art61 accueillera plusieurs expositions mêlant art et découverte du 14 mai au 11 octobre 2026.

Read more »

La Teste-de-Buch : une pétition contre les 99 nouveaux logements de la résidence MarzacDes habitants de la résidence Marzac à La Teste-de-Buch protestent contre un important projet de CDC Habitat de 99 logements sur un vaste espace vert au milieu des immeubles. Ils craignent aussi pour leur sécurité au milieu de plusieurs chantiers.

Read more »

Inauguration d’Itinérances Foto sur le 'Nocca'. Découvrez les rendez-vous culturels à Sète et sur le bassin deMagie, expositions, spectacles…

Read more »