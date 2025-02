Exposition 'L'encre et la matière. Chine précieuse' au musée des Arts précieux Paul-Dupuy

L'exposition 'L’encre et la matière. Chine précieuse' présente les œuvres de deux artistes chinois, Ye Xingqian et Li Jinyuan, au musée des Arts précieux Paul-Dupuy. Ye Xingqian, installé en France depuis 1983, explore des paysages chinois à travers ses toiles, inspirées de vues aériennes et de souvenirs personnels. Li Jinyuan, basé à Chendgu, a été inspiré par les paysages de la région Midi-Pyrénées, notamment le cirque de Gavarnie et de Montségur.

Dans le cadre de l'exposition 'L’encre et la matière. Chine précieuse', qui s’ouvre au musée des Arts précieux Paul-Dupuy, l’artiste Ye Xingqian présente de très grandes toiles qui embarquent le visiteur vers des suggestions de paysages, aux ambiances chinoises. Certaines de ces œuvres sont inspirées de vues aériennes, d’autres de souvenirs personnels. Toutes sont une invitation au voyage.

'Je m’inspire beaucoup du quotidien', confie Ye Xingqian qui a quitté la province de Zhejiang pour la France en 1983. Subtil mélange d’encre et de lumière, ses œuvres irradient de calme et zénitude. Elles suscitent même chez sa femme, Joëlle Sebag-Ye, l’écriture de poèmes. Avis aux amateurs, cette dernière en lira quelques-uns, ce vendredi, à 15 heures, au musée. Un second artiste est à l’honneur dans cette exposition, il s’agit de Li Jinyuan. Ce Chinois à la personnalité solaire, qui vit à Chendgu, a eu l’occasion de parcourir les routes de notre territoire, grâce à l’invitation de la région Midi-Pyrénées. Nos territoires de caractère lui ont inspiré des représentations à l’encre époustouflantes du cirque de Gavarnie et de Montségur. Il a aussi été fasciné par la montagne Sainte-Victoire et les plaines de Mongolie depuis le hublot d’un avion. Si Li Jinyuan montre un don précoce pour la peinture, il fera d’abord carrière dans l’aéronautique comme ouvrier avant de devenir maître de conférences en peinture chinoise. Alors que leurs œuvres dialoguent à merveille dans le musée toulousain, ces deux artistes chinois, issus de deux générations différentes, ne se connaissent pas et espèrent une rencontre prochaine, peut-être en juin, dans la Ville rose.Cette exposition consacrée à des artistes asiatiques au musée des Arts Précieux Paul-Dupuy a été possible grâce au musée Georges Labit, actuellement fermé pour travaux, mais qui continue à enrichir ses collections. Ainsi, en 2023-2024, le musée des arts de l’Asie de la mairie de Toulouse a intégré dans ses collections les dons de Simone Brunau (1926-2021), proche collaboratrice du général de Gaulle, et celui de 21 œuvres de Li Jinuan et 6 de Ye Xingqian. D’ailleurs du mobilier et de la porcelaine provenant du don Brunau sont à découvrir dans une salle dédiée du musée. Exposition 'L’encre et la matière. Chine précieuse', jusqu’au 22 juin, au Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 13 rue de la Pleau, à Toulouse. Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Tarifs 5 et 9€





