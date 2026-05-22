Exposition « Jean Cocteau - Igor Markevitch, correspondances et résonances » en Anglet

Olivier Rauch, professeur agrégé à la retraite et ancien proviseur de lycée, est le commissaire de l’exposition « Jean Cocteau - Igor Markevitch, correspondances et résonances » présentée à la Villa Beatrix Enea.

Passionné de Jean Cocteau, Olivier Rauch , professeur agrégé à la retraite et ancien proviseur de lycée, est le commissaire de l’exposition « Jean Cocteau - Igor Markevitch , correspondances et résonances » présentée à la Villa Beatrix Enea.

En effet, cette exposition, qui s’ouvre au public le 23 mai à Anglet, est le fruit d’une succession de rencontres qui se succèdent depuis plusieurs années. Olivier Rauch, qui se joint à elle, est passionné de Jean Cocteau depuis son adolescence et a occupé pendant 30 ans plusieurs postes de proviseur dans de nombreux lycées.

Son expertise en Jean Cocteau l’a conduit à un premier travail de six mois, lancé afin de retranscrire la totalité des lettres de Jean Cocteau et de trouver un classement dans cette exposition, afin de rendre l’exposition aussi vivante et attractive que possible. En amont de cette exposition, le don de 2000 œuvres d’art de Jean-Claude Marcadé, qui est spécialisé dans l’avant-garde russe et Malévitch, a représenté une véritable acquisition à la Villa Beatrix Enea.

Ce don, composé de dessins, måtteres d’art, photographies et pièces rares, a permis l’exhibition d’une sélection d’œuvres dans la villa, jusqu’en avril 2023. Composée de cinq parties, l’exposition se déploie dans six espaces de la Villa Beatrix Enea. Le hall et les trois salles de rez-de-chaussée, ainsi que les deux salles du premier étage, se développent en suivant un ordre chronologique.

Les différentes étapes qui ont conduit à la création de l’exposition sont décrites par la vice-adjointe au maire en charge de la culture, Liane Béobide. Elle décrit d’abord la première et l’actuelle rencontre entre Jean Cocteau et Igor Markevitch, à la recherche de la musique qui inspirera une œuvre lyrique. Elle dévoile également la deuxième rencontre entre Igor Markevitch et la ville d’Anglet, qui a conduit à leur amitié et à la donation de collection d’Igor Markevitch à Anglet.

Enfin, elle évoque la troisième rencontre entre Jean-Claude Marcadé et la ville d’Anglet en vue de la transmission de sa propre œuvre, sans héritier. Un défi majeur pour Olivier Rauch lors de la mise en place de l’exposition a été de trouver une illustration pour chaque lettre qui apparaîtait avec la lettre exposée. Il a en effet pour objectif de rendre l’exposition aussi vivante et attrayante que possible pour le grand public.

Il a également considéré qu’une exposition bien organisée rendrait les connaissances du public sur Cocteau et Markevitch plus riches et qu’elles aideraient à comprendre les liens entre Cocteau et Markevitch, la typologie de leur communication et leur évolution





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