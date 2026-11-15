Exposition gratuite des trophées du RC Lens au musée minier de Lewarde

Le Centre historique minier de Lewarde accueille les trophées de Coupe de France et du Trophée des Champions du RC Lens du 3 au 6 décembre 2026. Découvrez le programme de cette exposition gratuite.

Le Centre historique minier de Lewarde, situé dans le département du Nord, accueillera exceptionnellement la Coupe de France et le Trophée des Champions remportés par le Racing Club de Lens. Cette présentation exclusive des deux coupes emblématiques se déroulera du jeudi 3 au dimanche 6 décembre 2026. L'accès aux trophées ainsi qu'à l'ensemble des installations du musée sera entièrement gratuit pour tous les visiteurs durant cette période exceptionnelle.

Dates et lieux de la présentation des coupes

Le Racing Club de Lens fête ses victoires majeures de la saison précédente à travers cette exposition patrimoniale. Les supporters et le grand public pourront admirer les trophées disputés le 22 mai et remportés le 16 août derniers. Le musée a choisi ces quatre jours pour mettre en lumière l'histoire du club avec le territoire historique qui l'a façonné. Cette initiative permet de célébrer concrètement le succès sportif des Sang et Or dans un lieu symbolique de la région.

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Une exposition autour du patrimoine minier et du club

Le Centre Historique Minier a conçu une expérience immersive qui relie l'héritage des mineurs à l'identité du club de football. Selon le musée, le Racing Club de Lens partage des racines profondes avec ce territoire et ses valeurs héritées des générations passées. Organiser cette rencontre à l'occasion de la Sainte-Barbe, fête emblématique des mineurs, confère une dimension toute particulière à l'événement. Le club est présenté comme un héritier direct de ce patrimoine minier local.

Les visiteurs pourront découvrir les coupes au cœur d'une exposition qui réunira plusieurs maillots du Racing Club de Lens conservés dans les collections du Centre Historique Minier. Parmi les éléments présentés figureront notamment le maillot de Sainte-Barbe 2024-2025, dédicacé par Florian Sotoca. Cet objet historique permet de relier directement le succès actuel du club à ses figures majeures actuelles.

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L'exposition mettra également à l'honneur Arnold Sowinski à travers un maillot édité à l'occasion du Match de la Mémoire 2025-2026. Ancien mineur, footballeur puis entraîneur emblématique du RC Lens, ce dernier est honoré via ce maillot floqué au nom d'Arnold Sowinski. Le centre précise que ce maillot est dédicacé par le gardien Robin Risser, créant un pont vivant entre les époques du football local.

Programme festif et animations spéciales

Plusieurs animations viendront ponctuer ces quatre journées pour faire vivre aux visiteurs une expérience festive aux couleurs Sang & Or. Le programme inclura des animations musicales assurées par les musiciens du Kop de Montigny-en-Ostrevent. Les visiteurs pourront également profiter d'une rencontre avec la mascotte Lampi, emblème affectueux du club lillois.

Des démonstrations de manipulation de drapeau et de figures de foot seront proposées par un freestyler professionnel. La déambulation de Léon, géant du Centre Historique Minier, aux couleurs du RC Lens, ajoutera une touche culturelle unique à l'événement. Un grand jeu sera également proposé dans les espaces d'expositions pour participer à un tirage au sort.

Les gagnants de ce concours pourront tenter de remporter un maillot de Sainte-Barbe édition 2026-2027 offert par le Racing Club de Lens. Ces activités complémentaires transforment la visite muséale en un véritable événement populaire. Elles visent à engager toutes les générations de supporters autour de la culture locale.

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Restauration et horaires élargis pour les visiteurs

Pour les plus gourmands, le restaurant Le Briquet offrira une restauration adaptée associant restauration rapide et spécialités de la région. L'établissement proposera des plats signatures inspirés du Racing et de l'univers du football. Les supporters auront ainsi accès à une offre culinaire thématique pendant toute la durée de l'exposition.

La boutique du musée accueillera un point de vente dédié aux produits officiels de la boutique du Racing Club de Lens. Les supporters pourront retrouver les articles du club tout en profitant d'une pause sucrée, d'une boisson ou de sandwichs à emporter. Le Centre Historique Minier élargira ses horaires d'accueil afin de permettre au plus grand nombre de profiter de l'exposition.

Les horaires indiqués correspondent à la fermeture de la file d'attente. Le musée ferme ses portes deux heures plus tard, offrant ainsi un temps de visite supplémentaire. Les photographies d'archives exceptionnelles consacrées à l'histoire du club viendront compléter cette présentation riche en détails historiques. Cet événement renforce les liens entre le football professionnel et l'identité régionale.