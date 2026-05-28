Exposition "Évidences cachées" à Pierrevert : des photos, peintures et sculptures pour un regard différent

Une exposition temporaire à la Voute des Arts à Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence) présente des œuvres issues de six ateliers de l'association R'Eve d'Art. Elle propose des photos, peintures et sculptures autour du thème 'Évidence cachée' et invite les spectateurs à prendre le temps de contempler ces œuvres.

L'exposition "Évidences cachées" présentée par l'association R'Eve d' Art à la Voûte des Art s à Pierrevert . Lors de la semaine du 23 mai au 31 mai 2026, a lieu à la Voute des Art s à Pierrevert (Alpes-de-Haute-Provence), une exposition temporaire sur des photos, peintures et sculptures.

Chaque pièce d'art invite les spectateurs à scruter avec attention pour regarder autrement et percevoir ce qui peut s'y cacher. Elle présente, jusqu'à la fin du mois de mai 2026, une exposition de l'association R'Eve d'Art intitulée. L'association R'Eve d'Art a été créée en 2010 par un collectif de cinq artistes exposants. Aujourd'hui elle compte près d'une soixantaine d'adhérents, ayant comme principale force : sa grande diversité culturelle.

Du 23 au 31 mai 2026, l'association organise donc une exposition unique à la Voute des Arts à Pierrevert. Cette exposition met en avant des peintures, photos et sculptures autour du thème'Évidence cachée'. Le collectif invite les spectateurs à franchir la surface des choses, à explorer ces présences discrètes et à admirer en profondeur ces œuvres.

L'objectif de cette exposition est donc, plus concrètement, de profiter de ces œuvres véritablement, là où souvent l'art est parfois regardé avec un regard pressé, sans vraiment voir les détails et indices de l'œuvre. Ici, la volonté est de prendre le temps de contempler ces œuvres.

Les créateurs mettent également en avant la subjectivité de chaque observateur, qui perçoit l'œuvre différemment selon son prisme propre.à Pierrevert où se tiendra une exposition réunissant les œuvres issues de ses six ateliers, le week-end du 30 et 31 mai. Votre opinion compte pour nous. Rejoignez la communauté laprovence.com en réagissant sur l'article L'exposition 'Évidences cachées' présentée par l'association R'Eve d'Art à la Voûte des Arts à Pierrevert





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