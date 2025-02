Exposition des Huiles d'Olive : Un Concours Régional à Marseille

Le 23e concours régional d'huile d'olive a attiré une soixantaine de dégustateurs à Marseille. Cette compétition met en lumière le travail des oléiculteurs de la région et la qualité des huiles produites. Les dégustateurs évaluent les échantillons d'huiles d'olive selon des critères précis, comme l'amertume et l'ardence, avant de rendre leur verdict sur une tablette tactile.

Dans le salon d'honneur de l'hôtel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Marseille , une soixantaine de dégustateurs se sont rassemblés autour de tables rondes recouvertes de nappes blanches. L'air est chargé d'arômes subtils provenant de petits échantillons étiquetés : de l'huile d'olive. Ces dégustateurs sont les juges du 23e concours régional dédié à la filière oléicole.

Cette filière, soutenant 40 000 oléiculteurs, est considérée comme un pilier de l'identité méditerranéenne, souligne Jean Aillaud, vice-président de la commission Agriculture de la Région, lors d'un discours. Le concours, portant sur les huiles de six appellations d'origine protégées (AOP), est une compétition très sérieuse. « Il met en valeur le travail réalisé dans les moulins », décrit Jean-Paul Florentino, un dégustateur originaire de Bouc-Bel-Air, auteur de deux livres sur le sujet. « On goûte neuf échantillons d'huiles d'olive de Provence, explique-t-il avant de commencer. Ils sont anonymisés. Ensuite, on les note et on met en commun nos résultats. » Les notes sont attribuées en fonction de critères tels que l'amertume et l'ardence. À 10 heures, la dégustation commence sous le regard attentif d'un commissaire de justice. Le silence de la salle n'est interrompu que par des reniflements et des bruits d'huile qui circulent dans les bouches. Entre deux échantillons, certains dégustateurs nettoient leur palais avec de l'eau ou du pain. Cette année, les votes ne sont plus enregistrés sur un formulaire papier. L'huile d'olive s'adapte à la modernité et passe au numérique. Les juges doivent rendre leur verdict sur une tablette tactile.





