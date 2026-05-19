Exposition de voitures anciennes et de prestige au Chateau de Rouillac, soutiendront le Rotary Club de Pessac pour l'association Les Liens du Coeur

L'exposition se déroulera au Chateau de Rouillac du 6 juin de 9h à 18h30. Un rallye vous attendera durant toute la journée, en passant par le vignoble de Bordeaux. Il y aura également des présentations automobiles de collection, une boucle de voitures de prestige, des dégustations et un déjeuner au restaurant La Chapelle de Guiraud.

L'exposition des voitures de collection lors de l'édition 2025. ÉcouterLe Rotary Club de Pessac organise une exposition et un rallye de véhicules anciens samedi 6 juin au château de Rouillac à Canéjan.

L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association Les Liens du cœur pour la création d'une maison d'accueil au sein du centre hospitalier pessacais. Le Rotary club de Pessac organise pour la seconde fois, samedi 6 juin de 9 heures à 18 h 30 au château de Rouillac à Canéjan, une présentation de voitures anciennes et de prestige. L'objectif est de financer...

Le Rotary club de Pessac organise pour la seconde fois, samedi 6 juin de 9 heures à 18 h 30 au château de Rouillac à Canéjan, une présentation de voitures anciennes et de prestige. L'objectif est de financer les projets caritatifs de l'association Les Liens du cœur à l'hôpital Haut-Lévêque





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