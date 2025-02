Exposition de Verre Contemporain au Musée du Château de Flers

Découvrez les œuvres de 4 artistes contemporains qui explorent les multiples facettes du verre dans une exposition au musée du château de Flers à Villeneuve-d’Ascq. Visite guidée le 19 février.

Jusqu'au 13 avril 2025, le musée du château de Flers à Villeneuve-d’Ascq vous invite à découvrir les œuvres de 4 artistes contemporains qui travaillent le verre. Brigitte Bonnave, Pascal Coudyser, Judith Debruyn et la Maison Fabienne Decornet, artistes du Nord, explorent les multiples facettes de ce matériau dans un lieu emblématique de la ville.

\Le musée promet une exposition fascinante où « Transparence, lumière, miroitements… Les artistes présents dans cette exposition offrent une vision à la fois ancienne et contemporaine de ce matériau tout autant fragile qu'éblouissant ! ». Cette exposition est une activité idéale, qui mêle divertissement et instruction, pour les vacances scolaires. \Une visite guidée est proposée le mercredi 19 février à 15 h 30, à 3 € pour une durée d'une heure. L'exposition souligne aussi l'évolution de l'approche esthétique du verre à travers les âges et met en avant le patrimoine verrier de la ville. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée





Lille_actu / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ART VERRE MUSEE VILLENEUVE-D'ascq EXPOSITION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Verre à Verve : Une Exposition Unique de l'Art et du BrailleLe Musée Champollion – Les Écritures du Monde présente une exposition inédite appelée « Verre à verve », fruit d'une collaboration entre l'artiste verrier Antonin Funès et l'artiste poète Emmanuel Simier. Les sculptures de verre soufflé d'Antonin Funès sont gravées au sablage puis polies pour intégrer des textes d'Emmanuel Simier transcrits en braille. L'exposition est accessible à tous, avec un livre en braille et gros caractères pour les personnes aveugles, malvoyantes et voyantes.

Lire la suite »

Le musée Champollion s'ouvre au braille pour le bicentenaire de son inventionLe musée Champollion de Figeac célèbre le bicentenaire de l'invention du braille en ouvrant une exposition dédiée à cet alphabet tactile. L'exposition 'Verre à verve' présente des œuvres sculptées en verre gravées avec des textes en braille par l'artiste Emmanuel Simier. Une autre exposition, 'Mon petit point m’a dit', permet aux enfants de découvrir le braille de manière ludique et tactile.

Lire la suite »

Ce restaurant iconique de Flers sauvé grâce à un financement insoliteIl aurait pu fermer. Mis en vente six mois plus tôt, ce restaurant de Flers a pu être sauvé grâce à l’intervention d’une société d’économique mixte, la Foncière de Normandie.

Lire la suite »

Après le vote du budget, Flers Agglo veut « être un acteur crédible pour investir »Le conseil d’agglomération de Flers s’est concentré sur le budget de 2025. Jérémy Prévost, vice-président en charge des finances établi un bilan satisfaisant à un an des élections.

Lire la suite »

Trois cambriolages en quelques jours au sud de FlersTrois cambriolages ont été commis au sud de Flers, dans la commune de La Chapelle-au-Moine, ces derniers jours. Deux des cambriolages ont même eu lieu dans la même nuit. Les bijoux et l'argent liquide étaient les principaux objectifs des cambrioleurs. La mairie rappelle que la participation citoyenne avec la gendarmerie est mise en place depuis août 2023 pour renforcer la sécurité.

Lire la suite »

Pollution de l'air dans votre logement : à Flers, des ateliers pour vous aiderEn février-mars, Flers Agglo propose aux habitants un cycle d'ateliers de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur. 2 968 Flériens sont concernés, soit 20,1 % des habitants.

Lire la suite »