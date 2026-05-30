Exposition de Franco Mazzuccheli à la Galerie Champ Lacombe

La galerie Champ Lacombe présente une sélection représentative de la production de Franco Mazzuccheli, un artiste milanais pionnier du PVC. L'exposition, visible jusqu'au 19 juin, propose une somme de ses œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art contemporain, telles que ses sculptures monumentales et ses tableaux gonflables. L'artiste a également documenté ses performances avec des films et des photographies, créant ainsi un fonds documentaire unique qui retrace l'histoire italienne.

La galerie Champ Lacombe propose une sélection représentative de la production de Franco Mazzuccheli , avec une série de ses sculptures monumentales qui côtoient films et photos d'archives, ainsi des ' Bieca Decorazion ', tableaux gonflables présentés la première fois en 1972 à Milan.

Partout dans l'exposition, on peut admirer des œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art contemporain, telles que la Grande Cocomero, une pastèque géante, et Bicono specchiante, une sculpture monumentale au reflet d'argent qui flotte sur l'océan. L'artiste a également documenté ses performances avec des films et des photographies, créant ainsi un fonds documentaire unique qui retrace l'histoire italienne





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