Exposition d'un jeune artiste de deux ans à Poitiers

Ismaël Baldassare Jourdan, âgé de deux ans, expose ses premières œuvres à l'espace Baldassare, la galerie d'art de son père à Poitiers.

Ismaël Baldassare Jourdan, âgé de deux ans, a inauguré sa première exposition ce vendredi 8 février à l'espace Baldassare à Poitiers, la galerie d'art de son père. Ses parents, tous deux artistes, lui ont permis de développer son talent artistique dès son plus jeune âge. Ils encouragent sa créativité et le laissent exprimer sa vision artistique sans contraintes. \Selon Manuel Baldassare, le père d'Ismaël, cette exposition vise à mettre en lumière des créations sans filtres ni préjugés.

La spontanéité et l'élan brut de la créativité s'expriment librement, offrant un regard nouveau sur l'acte artistique lui-même. Il souligne que l'essence de l'art ne réside peut-être pas dans la perfection technique ou la quête obsessionnelle de sens, mais dans la capacité de s'abandonner au geste sans besoin de justification.\Ismaël aime peindre et participe activement à la création de ses œuvres. Il exige de participer à la création de ses toiles et juge lui-même lorsqu'il en est satisfait. Il utilise des objets inattendus comme son camion pour créer des effets de peinture. Une quinzaine de ses créations sont à la vente et les recettes seront versées sur un compte personnel qu'Ismaël pourra utiliser à sa majorité. L'exposition est visible jusqu'au 19 février au 7, rue du Palais à Poitiers





