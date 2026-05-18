Exposition au Mémorial de la Shoah: Images de la rafle du billet vert en 1941

Une exposition au Mémorial de la Shoah présente des photographies rares de la rafle du billet vert, le premier grand nombre d'arrestation de Juifs en France pendant l'Occupation. Les images documentent la routine administrative et l'implication des forces de l'ordre françaises dans cette opération, supervisée par Theodor Dannecker, l'un des artisans de la Solution finale en France.

Ces images, retrouvées en 2020, sont exposées au Mémorial de la Shoah. Elles témoignent de la première grande vague d'arrestation de Juifs pendant l' Occupation . Devant le stade Japy, le 14 mai 1941, une femme (un bébé dans les bras) tente de parlementer avec un policier français.

Gil Bourdeaux et Jean-Baptiste Ordas montent au service de la documentation et déposent sur la table de Cécile Fontaine et Lior Lalieu, en charge de ce département, cinq planches-contacts photographiques contrecollées sur de grandes feuilles cartonnées. Ces images sont extraites d'un album photo bien plus vaste qu'ils ont acquis quelques semaines plus tôt dans une brocante à Reims. Elles représentent des arrestations.

Les deux historiennes identifient vite de quel événement il s'agit : la rafle du billet vert, le premier coup de filet d'ampleur lancé par les autorités françaises à l'encontre des Juifs, le 14 mai 1941. Ces photographies sont exceptionnelles. Les images de rafles sont, en effet, extrêmement rares. Numérotées (de 182 à 187, il manque la 185), ces feuilles qui comptent 98 clichés en noir et blanc vont donc être acquises par Le Mémorial de la Shoah.

Ce sont ces images qui sont aujourd'hui exposées, pour la première fois au public, par l'institution. Familles bloquées à l'extérieur du gymnase Japy où ont été internés 800 des près de 3800 Juifs arrêtés le 14 mai 1941, désignée dans certaines familles sous le nom de 'dos grine tsetl' (en yiddish), ne fait pas référence à la couleur du dollar mais à la teinte des convocations adressées au printemps 1941 à près de 6500 familles vivant à Paris en banlieue.

Les personnes qui reçoivent ces documents sont 'invitées à se présenter pour examen de situation' dans une soixantaine de lieu. Ceux qui ne se présenteraient pas sont mis en garde : ils 's'exposent aux sanctions les plus sévères'. Dès 7 heures du matin, ils sont des centaines à se presser aux portes du gymnase Japy, dans le 11e arrondissement de Paris. On a demandé aux hommes de venir avec un proche.

Nombreux sont ceux qui ont à leurs côtés, ce matin-là, leur femme et, parfois même, leurs enfants. On les fait entrer dans la salle de sport et l'on invite leurs accompagnants à rentrer chez eux pour leur préparer un paquetage léger. Intérieur du gymnase Japy dans le 11e arrondissement de Paris.

Une soixante de sites ont été utilisés, le 14 mai 1941, comme centre de rétention des Juifs de la capitale, avant qu'ils ne soient envoyés dans les camps de transit de Beaune-la-Rolande et Pithiviers, puis Auschwitz. C'est un piège. Immédiatement arrêtés par la police française sous la supervision des autorités allemandes, les Juifs sont transférés le jour même, via la gare d'Austerlitz, vers les camps d'internement du Loiret, à Pithiviers et Beaune-la-Rolande.

Ils y resteront plus d'un an avant d'être, pour l'immense majorité d'entre eux, déportés et assassinés à Auschwitz. L'identité surprenante du photographe Qui est l'auteur de ces prises de vue ? Au terme d'une longue enquête, Lior Lalieu et Jean-Marc Dreyfus (qui racontent cette investigation dans un passionnant ouvrage qui paraît aux éditions Calmann-Lévy) découvrent qu'il se nomme Harry Croner (1903-1992). Ce jeune appelé allemand a été incorporé au service de la propagande nazie (l'unité PK).

Ses images offrent un témoignage visuel de la mécanique de la Shoah en France ; elles prouvent en effet l'implication des forces de l'ordre françaises dans cette opération, supervisée par l'officier SS Theodor Dannecker, l'un des artisans de la Solution finale en France. Contrairement à nombre de photographes allemands qui veillent à présenter une version aseptisée des rafles, Harry Croner prend soin de tourner son objectif vers les visages des centaines d'hommes qui s'entassent sur les gradins en bois, dans l'attente.

Comme s'il voulait les immortaliser. Comme pour la rafle du Vel' d'Hiv des 16 et 17 juillet 1942, les bus de la société de transports parisiens (ancêtre de la RATP) sont utilisés pour conduire les futurs déportés à la gare d'Austerlitz, le 14 mai 1941. À l'extérieur du bâtiment, il capte les silhouettes des retardataires qui s'apprêtent à rejoindre la souricière, mais aussi les femmes et enfants des internés.

Son reportage documente aussi de manière implacable la routine administrative qui s'apprête à envoyer à la mort ces Juifs de France. On aperçoit des femmes éplorées qui tentent de négocier avec la police, des voisins accoudés aux fenêtres, intrigués par l'agitation qui règne en bas de chez eux, mais aussi le cordon de police qui dirige les futurs déportés vers un bus qui les déposera à la gare. Un couple se sépare sur le seuil du gymnase Japy.

En trois clichés, Harry Croner saisit l'émotion de cet homme qui fait ses adieux définitifs à son épous





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