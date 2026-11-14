Exposition au Château de la Galissonnière : Découvrir Roland-Michel Barrin

Visitez l'exposition consacrée au marquis Roland-Michel Barrin de la Galissonnière au château de la Galissonnière au Pallet jusqu'au 29 novembre.

L'exposition dédiée au marquis Roland-Michel Barrin de la Galissonnière est actuellement installée au sein du château de la Galissonnière situé au Pallet, en Loire-Atlantique. Cette manifestation culturelle, organisée par les associations du patrimoine et d'histoire locale de Monnières et du Pallet, met en lumière la figure historique de ce grand marin et scientifique né au XVIIe siècle. Les visiteurs peuvent découvrir cette présentation unique tous les week-ends, à savoir les samedis et dimanches, jusqu'au 29 novembre.

Mémoire Locale et Racines du Marquis

L'initiative prend ses racines dans le village viticole du Pallet, lieu de résidence principal de Roland-Michel Barrin de la Galissonnière. Le premier volet de l'exposition explore les origines familiales de l'homme et son lien indissociable avec le territoire nantais. Il s'agit de répondre à la question centrale : connaissez-vous l'homme derrière le nom ? Cette section permet aux citoyens de mieux comprendre les fondements de leur commune à travers le prisme biographique du marquis, né au sein d'une ancienne famille de la marine française.

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Carrière Navale et Sciences Sous Louis XV

Le second panneau met l'accent sur l'ampleur des accomplissements nautiques de Roland-Michel Barrin de la Galissonnière. Ce navigateur émérite a sillonné les océans du monde entier, contribuant à la gloire de la France sous le règne de Louis XV. Membre de l'Académie royale des sciences, il a entretenu une correspondance intellectuelle avec les plus grands savants de son époque. Sa passion pour la science se manifeste également par le rapatriement de spécimens naturalisés et de végétaux exotiques, dont certaines essences ont été plantées dans l'arboretum du château, aujourd'hui disparu.

Record Physique et Victoire Navale en 1756

Outre ses titres intellectuels, le marquis était une figure physique impressionnante. Les documents de l'exposition soulignent qu'il mesurait 2,17 mètres et portait une pointure de 60, ce qui en faisait un géant de son temps. Sur le plan militaire, il détient un record unique : il est le seul commandant français à avoir remporté une bataille navale pendant la guerre de Sept Ans. Cette victoire éclatante, obtenue contre la marine anglaise en 1756 dans l'archipel des Baléares, reste un événement marquant de l'histoire militaire française.

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Accessibilité et Renseignements Pratiques

L'accès à cette exposition culturelle est entièrement libre pour tous les visiteurs intéressés par l'histoire locale et le patrimoine maritime. La visite s'effectue dans une atmosphère conviviale, avec la présence permanente de bénévoles prêts à répondre aux questions du public. Ces animateurs passionnés garantissent une médiation culturelle de qualité pour expliquer les différents panneaux et anecdotes historiques présentés dans les salles du château historique.

Horaires d'Ouverture et Calendrier de l'Événement

Les horaires d'ouverture sont précis pour faciliter la planification des visites. L'exposition est accessible le samedi et le dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30. Cette période de visites s'étend jusqu'au 29 novembre, offrant aux habitants et aux touristes une opportunité unique de se plonger dans l'univers de Roland-Michel Barrin de la Galissonnière. Pour toute information complémentaire ou réservation liée aux publications associées, les contacts sont disponibles auprès des organisateurs du patrimoine local.