Explosion Dévastatrice dans un Centre Commercial à Taïwan : Quatre Personnes Tuées

Une puissante explosion à Taïwan a fait quatre morts et une personne en état critique. L'explosion s'est produite dans un centre commercial fermé pour des travaux. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incident.

Jeudi 13 février, une puissante explosion a ravagé un centre commercial à Taïwan , faisant quatre morts et laissant une personne en état critique. L'explosion s'est produite dans l'espace de restauration situé au 12e étage du centre commercial Shin Kong Mitsukoshi, à Taichung, au centre de l'île. Selon l'Agence nationale des Incendies, sept personnes supplémentaires ont été blessées. Le centre commercial était fermé pour des travaux au moment de l'explosion.

Des vidéos authentifiées par l'AFP capturant le moment de l'explosion montrent d'énormes débris s'abattant dans la rue et de la poussière s'échappant de l'intérieur du bâtiment. La maire de Taichung, Lu Shiow-yen, a déclaré s'être senti une secousse alors qu'elle travaillait dans un bâtiment voisin. Elle a qualifié l'explosion de « très grave » et a confirmé que les secours étaient en action. Un total de 56 véhicules de pompiers et 136 personnels ont été déployés pour les opérations de recherche et de sauvetage. L'enquête sur la cause de l'explosion est en cours. L'Agence nationale des Incendies a appelé le public à éviter l'approche du site de la catastrophe. Selon la maire, l'explosion a touché une vaste zone et au moins un passant figure parmi les victimes. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent de gros morceaux de métal et des débris dispersés sur le trottoir devant le grand magasin et les rues avoisinantes. On peut voir au moins deux personnes allongées sur le sol et une autre recevant des soins des sauveteurs. Une autre vidéo met en évidence des dégâts considérables à l'intérieur du grand magasin.





TAÏWAN EXPLOSION CENTRE COMMERCIAL VICTIMES ENQUÊTE

