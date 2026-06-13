explosion des passages aux urgences liés à la cocaïne en France entre 2012 et 2025

Une étude de Santé publique France révèle une hausse spectaculaire de 260% des recours aux urgences pour consommation de cocaïne sur treize ans, avec 6 529 passages et 2 096 hospitalisations en 2025. La polyconsommation, surtout avec l'alcool, aggrave les risques.

En treize ans, la courbe s'est envolée : en France, le taux de passages aux urgences en lien avec la consommation de cocaïne a été multiplié par trois entre 2012 et 2025, selon les données de Santé publique France.

L'agence nationale de santé publique s'appuie sur le réseau de surveillance des urgences OSCOUR® et chiffre pour l'année 2025 exactement 6 529 passages et 2 096 hospitalisations. Ces chiffres représentent en moyenne 125 recours aux urgences par semaine rien que pour la cocaïne.

Entre 2012 et 2025, le taux de passages aux urgences en lien avec la cocaïne au sein du réseau OSCOUR® est passé de 9,6 pour 100 000 passages toutes causes à 34,7 pour 100 000 en 2025, ce qui équivaut à une hausse de plus de 260% sur la période. La trajectoire n'a pas été linéaire, avec une accélération notable en 2023 (+38% par rapport à 2022), une légère stabilisation en 2024 puis un nouveau bond en 2025 (+26%).

Le taux d'hospitalisation suit la même tendance à la hausse, passant de 12,2 pour 100 000 en 2012 à 55,1 pour 100 000 en 2025. Sur l'ensemble de la période treize ans, 39 383 passages liés à la cocaïne ont été enregistrés. Ces passages aux urgences sont principalement motivés par une intoxication (66%), un problème de dépendance (14%) ou de sevrage (7%). L'agence rappelle que la consommation de cocaïne entraîne des complications cardiovasculaires et psychiatriques graves.

Le profil des patients concernés présente des caractéristiques marquées. Entre 2012 et 2025, 73% des passages concernaient des hommes et l'âge médian se situait à 32 ans (33 ans en 2025). Près de 70% des passages impliquaient des personnes âgées de 20 à 39 ans et 20% des 40 à 49 ans.

En 2025, la reprise de la hausse a touché toutes les classes d'âge sauf les 60 ans et plus, avec une poussée particulièrement marquée chez les 20-29 ans et les 40-49 ans, chacune de ces tranches voyant son taux augmenter d'environ un tiers. Chez les femmes de 40-49 ans, l'augmentation est encore plus prononcée, avec une hausse de 52% du taux de passages en un an.

Ces données épidémiologiques recoupent les résultats des enquêtes en population générale : en 2023, 10% des adultes déclaraient avoir déjà consommé de la cocaïne et 3% en avoir pris dans les douze derniers mois. Sur le plan géographique, les régions les plus touchées en 2025 sont la Bretagne (61,4 passages pour 100 000), Provence-Alpes-Côte d'Azur (55,9) et la Guyane (52,0), ce qui illustre des disparités régionales marquées. La polyconsommation apparaît comme un facteur agravant majeur.

Parmi les passages disposant d'un autre diagnostic, l'alcool est associé dans 29% des cas, devant les autres narcotiques, le cannabis et les benzodiazépines. Santé publique France souligne que les risques liés à la cocaïne sont amplifiés par la prise simultanée d'autres substances, notamment l'alcool qui augmente la durée et la puissance des effets psychoactifs recherchés ainsi que la toxicité cardiaque.

Pour expliquer la stabilisation observée en 2024, l'agence évoque des mesures sécuritaires particulières liées aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, ainsi qu'un possible report vers de nouveaux produits de synthèse comme la 3-MMC. Il est important de noter que les statistiques ne capturent pas l'ensemble des complications : les personnes directement admises en unité de soins intensifs ou les décès par surdose survenant en dehors du système de soins de santé ne font pas l'objet d'un passage aux urgences.

C'est pourquoi des outils complémentaires comme Drogues Info Service, accessible par téléphone au 0 800 23 13 13 et en ligne, restent essentiels pour informer, soutenir et orienter les usagers en difficulté





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cocaïne Urgences Hospitalisations Santé Publique France Polyconsommation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israël refoule une journaliste française, Radio France dénonce une « entrave à la liberté de la presse »La journaliste, Alice Froussard, couvre depuis plusieurs années le conflit israélo-palestinien pour Radio France et Radio France Internationale (RFI). Elle est accusée d’être un soutien du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Read more »

Mortalité routière: hausse de 4% du nombre de tués par rapport à mai 2025 en FranceLa mortalité sur les routes de France a augmenté de 4% en mai par rapport à l'année dernière, avec 317 personnes tuées, a annoncé vendredi la Sécurité routière dans un communiqué. Selon les estimations de l’Observatoire...

Read more »

David Hockney à la Fondation Louis Vuitton en 2025 : “Une célébration joyeuse et entraînante”En 2025, la Fondation Louis Vuitton a accueilli à Paris durant plusieurs mois une vaste rétrospective consacrée à l’artiste britannique. Dans cet article, que n...

Read more »

«Une augmentation préoccupante» : la mortalité routière en hausse de 4% par rapport à mai 2025La Sécurité routière a annoncé ce vendredi 12 juin une augmentation de 4% de la mortalité sur les routes de France en mai par rapport à l’année précédente

Read more »