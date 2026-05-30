Explosion de joie au Parc des Princes : plus de 48 000 supporters célèbrent le sacre européen du PSG aux tirs au but

Malgré la chaleur, plus de 48 000 supporters du PSG ont vécu une soirée de liesse au Parc des Princes lors de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Victoire aux tirs au but, explosion de joie, chants et feux d'artifice : le club parisien remporte son deuxième titre consécutif dans une ambiance de folie.

Le Parc des Princes a vibré samedi 30 mai pour la finale de la Ligue des champions où le Paris SG a remporté son deuxième titre européen consécutif aux tirs au but contre Arsenal .

Plus de 48 000 supporters, réunis devant six écrans géants, ont vécu une soirée de liesse intense dans une ambiance de folie, malgré la chaleur dépassant les 30 °C. Après un match haletant marqué par l'égalisation d'Ousmane Dembélé, l'explosion de joie a été totale lors de la séance de tirs au but, avec des feux d'artifice sur la pelouse et des chants repris en cœur : "Champions d'Europe", "Ici c'est Paris", ou encore des hommages à Luis Enrique. Les supporteurs, souvent debout, ont accompagné chaque moment avec une ferveur qui a transcendé le stade, certains venus de loin comme Riad, de Charleville-Mézières, ou Georges, qui a pleuré de joie comme aux plus grands moments de sa vie.

À l'abri des tensions en périphérie du stade, le maire de Paris Emmanuel Grégoire a lui aussi partagé l'allégresse, maillot du PSG sur les épaules, entouré de 500 enfants des clubs de foot parisiens. Pour les fans, cette victoire est historique, consécration après des années d'échecs, et confirme le club dans une nouvelle dimension sous la direction de Luis Enrique.

Marc et Baptiste, présents pour la deuxième finale consécutive, ont souligné la différence d'émotions : première explosion en 2025, confirmation cette année. Chacun a vécu ce match comme un événement unique, une victoire "totalement méritée" face à un Arsenal qui n'avait pas "l'étoffe d'un champion".

L'ambiance électrique, les fumigènes, les tribunes qui tapent du pied, tout a contribué à faire de cette soirée un moment inoubliable pour le peuple parisien, qui célèbre son club phare et sa place dans la légende européenne





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