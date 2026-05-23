Une explosion dans la mine de charbon de Liushenyu, dans le nord-est de la Chine, a pris au piège 247 mineurs, dont 90 n’ont pas pu être secourus, selon l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

Une explosion dans la mine de charbon de Liushenyu , dans le nord-est de la Chine, a pris au piège 247 mineurs, dont 90 n’ont pas pu être secourus, selon l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

La mine de Liushenyu est située à 500 kilomètres au sud-ouest de Pékin, dans la province du Shanxi, haut lieu de l’exploitation charbonnière en Chine. Au moment de l’accident, les niveaux de monoxyde de carbone dépassaient le seuil limite. Ce gaz toxique et inodore est libéré lors d’un coup de grisou, une explosion provoquée par l’accumulation de méthane dans une mine insuffisamment ventilée, au contact d’une flamme ou d’une étincelle.

Ces accidents sont fréquents dans le pays mais il s’agit du plus meurtrier depuis novembre 2009. Cette année-là, un coup de grisou avait fait 108 morts dans une mine du Heilongjiang, dans nord-est.

Pour soigner les blessés et appeler à des investigations approfondies, les autorités ont exhorté toutes les régions et départements à tirer les leçons de cet accident, à rester constamment vigilants en matière de sécurité au travail et à prévenir et endiguer résolument la survenue d’accidents majeurs et de catastrophes. La Chine est le plus gros pays consommateur de charbon, et la sécurité dans les mines chinoises s’est améliorée au cours des dernières décennies, tout comme la couverture médiatique des incidents majeurs, dont beaucoup étaient autrefois passés sous silence.

Mais les accidents restent fréquents dans un secteur où les protocoles de sécurité sont souvent laxistes. En février 2023, l’effondrement d’une mine de charbon à ciel ouvert en Mongolie intérieure (nord) avait fait 53 morts. Des dizaines de personnes et de véhicules avaient été ensevelis. Première émettrice mondiale de CO₂, la Chine est aussi le plus grand consommateur de charbon, une ressource que Pékin considère comme indispensable pour compenser l’intermittence des énergies renouvelables.

Le secteur charbonnier emploie à lui seul plus de 1,5 million de personnes dans le pays. La liturgie ancienne ne cherche pas à plaire à l’époque, et c’est pourquoi l’époque y revient





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