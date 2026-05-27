Explosion chimique mortelle dans une usine de papier de l'État de Washington

Au moins un mort et plusieurs blessés après l'implosion d'une cuve de white liquor dans une usine de papier de Longview. Les autorités organisent les secours et rassurent la population.

Une explosion chimique s'est produite dans une usine de papier de Longview, dans l'État de Washington , entraînant la mort d'au moins une personne et faisant de nombreux blessés , certains dans un état critique.

L'incident, survenu peu avant 7h20 du matin sur le site de Nippon Dynawave Packaging, une filiale du groupe japonais Nippon Paper, a impliqué l'implosion d'une cuve contenant du 'white liquor', un liquide alcalin hautement corrosif composé principalement d'hydroxyde de sodium et de sulfure de sodium, utilisé pour dissoudre les composants du bois dans la fabrication de pâte à papier. Selon les pompiers de Longview, la cuve était remplie à environ 60 % au moment de l'accident.

Dix personnes, dont un pompier, ont été transportées vers des hôpitaux, notamment les centres médicaux PeaceHealth de Longview et de Vancouver au Canada. Un porte-parole de PeaceHealth a confirmé qu'un patient est décédé, deux autres ont été transférés et six personnes restaient dans un état stable. Le pompier blessé a depuis quitté l'hôpital. Les autorités ont également signalé que plusieurs personnes restaient introuvables mardi soir.

Les opérations de secours se sont poursuivies pendant la nuit et les habitants ont été priés d'éviter le secteur, bien qu'aucune menace ne pesait sur la population environnante. Le gouverneur de l'État, Bob Ferguson, a suivi 'de près' l'évolution de cette 'importante explosion chimique', exprimant son profond chagrin face aux décès. La sénatrice Patty Murray a qualifié l'événement de 'tragédie absolue' et salué l'héroïsme des premiers secours et du personnel médical





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