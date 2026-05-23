A collection of stories from couples who have built their relationships on the foundation of mobility, highlighting the challenges and rewards of maintaining a relationship when physical proximity is not an option.

Quatre couples décrivent des relations construites sur la mobilité, où l’éloignement n’est plus une anomalie, mais un paramètre central, parfois presque banal, de leur trajectoires amoureuses.

Chez Aurelia et Chris, leur histoire commence comme une parenthèse lors d’une expatriation étudiante aux États-Unis, avant de s’installer dans la durée. Au lieu de rentrer chez moi, je suis restée un mois de plus aux États-Unis et j’ai planifié un voyage en Colombie. Ce prolongement, décidé dans un élan, suffit à faire basculer leur vies en relation transatlantique.

La suite, smouise à la logistique, n’est pas si romanesque : 6 096 km, quatorze heures de trajet, sachant que Je dois toujours retourner aux États-Unis, parce que j’y rencontre des clients et qu’en Allemagne, je n’ai qu’un visa touristique. Le couple compose leur histoire avec un temps discontinu, presque compartimenté : cette organisation transforme la relation en alternance de cohabitation intensive et de longue absence. La technologie comble tant bien que mal.

Je suis content de pouvoir faire des appels FaceTime. Mais chaque fois que je serre enfin Aurelia dans mes bras, je me rends compte : FaceTime, c’est terrible ! Le quotidien publie d’autres témoignages. Laura part en Belgique pour faire son doctorat, imposant huit heures de train depuis Berlin à Lukas, son compagnon.

Rien d’exceptionnel, semble suggérer le reportage, sinon la manière dont cette contrainte redéfinit la vie de tous les jours : le quotidien partagé disparaît, remplacé par une planification minutieuse des retrouvailles. À plus courte distance, entre Potsdam et Wurtzbourg, ou entre Dresde et Hanau, les mêmes ajustements s’imposent : calendriers serrés, trajets coûteux, temps fragmenté. Cette indépendance est importante pour moi.

Le journal met l’accent sur les détails matériels – horaires, coûts, kilomètres – comme si l’amour devait désormais se penser en unités de transport et en contraintes administratives. À travers ces récits, le site propose des informations puisées dans la presse internationale sur l’environnement professionnel et personnel des Français de l’étranger, ainsi que de nouvelles frontières, en alliant informations, services et dimension communautaire.

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