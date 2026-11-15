Expertise amiante : la Métropole de Lyon refusée par la rapporteure publique

La cour administrative d'appel de Lyon statue sur le cas de Rémi, agent confronté à l'incertitude sanitaire de l'amiante depuis 2009, dans une affaire judiciaire en cours.

Un agent de la Métropole de Lyon, connu sous le nom de Rémi, poursuit son combat judiciaire depuis 2018 pour déterminer s'il a inhalé de l'amiante lors de ses missions professionnelles. Il sollicitait une expertise médicale afin d'écarter toute pathologie liée à cette exposition potentielle.

Origine du litige et dates clés

L'affaire trouve son origine entre 2009 et 2013, période durant laquelle Rémi a travaillé sur des chantiers de réfection de la voirie à Lyon. Ces interventions ont concerné spécifiquement la rue Grenette, la rue Gasparin et le quai Perrache, situés dans le 2e arrondissement de la ville.

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Son action en justice a été initiée en 2018. À cette époque, il réclamait 10 000 euros à son employeur au titre du préjudice d'anxiété, correspondant à la peur de développer une maladie grave suite à l'exposition.

Cette première demande a été déboutée par le tribunal. L'agent a ensuite sollicité auprès de la Métropole, alors présidée par l'écologiste Bruno Bernard, les relevés de concentrations de fibres d'amiante dans les revêtements de chaussée.

Réponses de l'administration et nouveaux dossiers

La collectivité a répondu ne pas disposer de ces relevés spécifiques. Rémi s'est ensuite présenté à nouveau devant la justice pour demander 18 000 euros pour avoir été maintenu dans l'incertitude quant aux risques.

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Il exigeait également un suivi médical des agents concernés dans un délai de six mois. Ce nouveau dossier a également abouti à un échec judiciaire pour le salarié.

La seule demande actuelle de son avocat est un examen médical pour exclure toute possibilité de pathologie. Cette audience s'est tenue le mardi 10 novembre devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Position de la rapporteure publique

Lors de l'audience, la rapporteure publique a invité la cour à rejeter l'appel de Rémi. Elle souligne qu'un compte rendu de chantier de 2012 identifie déjà le risque et prescrit un protocole de sécurité adapté.

Des chantiers ont été déprogrammés, par morceaux, entre 2013 et 2015 lorsqu'un prélèvement revenait positif. La magistrate estime que Rémi ne fournit aucun élément établissant que le chantier présentait un risque non maîtrisé.

Elle écarte toute passivité de la Métropole, notant que l'administration lui avait toujours répondu de manière adéquate. Ses conclusions ne lient pas la cour, mais elles sont souvent suivies dans leurs jugements.

Défense de l'agent et contexte juridique

L'avocat de Rémi conteste ce raisonnement, jugeant surprenant de lui reprocher de ne pas prouver sa présence sur les chantiers en termes de charge de la preuve. Il invoque un commencement de preuve basé sur la fiche de poste de son client.

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Ce document fait de Rémi un surveillant de travaux présent sur le terrain. Il invoque également un rapport de 2020 indiquant que l'agent a bien été exposé à la poussière d'amiante.

Me Chanon tempère cependant en estimant à 80 à 90 pour cent les chances que Rémi n'ait aucune tache dans les poumons. Il juge que son client vit dans une incertitude disproportionnée sans mesure de son exposition.

Conséquences et prochaines étapes

Côté Métropole, l'avocat place le moment le plus critique au retrait de l'enrobé. Rémi intervenait en amont et en aval du chantier, ce qui le rendait moins exposé selon la défense de l'administration.

La collectivité a déjà été condamnée au moins deux fois à indemniser d'anciens agents de voirie pour leur préjudice d'anxiété lié à l'amiante. Ces condamnations remontent à novembre 2024 et avril 2026.

La Métropole a dû verser 4 700 euros à deux anciens peintres de signalisation au sol. Ces agents manipulaient de l'amiante à mains nues, et la collectivité ne contestait pas l'absence de protection.

Pour Rémi, la cour administrative d'appel tranchera dans les prochaines semaines. Cette décision définira la suite du préjudice d'anxiété lié à l'amiante pour l'agent lyonnais.