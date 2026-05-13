Experte en psychologie : 'Pointer du doigt un objet culturel' ne 'règle pas les problèmes'

Celia Hodent, experte en psychologie et ancienne membre de l'équipe de développement de Fortnite, estime que la création d'une panique morale autour des jeux vidéo pour les mineurs ne 'règle pas les problèmes'. Elle plaide pour une 'responsabilisation' des plateformes et éditeurs, en particulier en matière de 'loot boxes' et de mécanismes qui peuvent encourager les mineurs à jouer plus longtemps.

Jeux vidéo et mineurs : 'il n'est pas justifié de créer une panique morale', estime une experte Celia Hodent, docteure en psychologie, à quelques semaines de la fin de la mission demandée par Emmanuel Macron sur les risques potentiels des jeux vidéo sur les mineurs.

Elle plaide pour davantage de 'responsabilisation' des plateformes et éditeurs. Elle a lancé en 2020 'Ethical Games', une initiative cherchant à établir une charte éthique pour l'industrie, pour mieux protéger les joueurs et les développeurs





NotreTemps / 🏆 39. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jeux Vidéo Mineurs Responsabilisation Loot Boxes Manipulation Culture Psychologie Experience Utilisateur Fortnite Ethical Games

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hantavirus: 'La période d'incubation est longue donc il n'est pas surprenant qu'il y ait encore quelques cas détectés', affirme Anaïs Legand, experte de l'OMSVIDÉO - Au lendemain de l'évacuation d'une partie des passagers du MV Hondius, la ministre de la Santé a annoncé que la Française qui a eu des symptômes lors de son retour en France a été testée positive à l'hantavirus. 22 cas contacts ont été identifiés en France, selon la porte-parole du gouvernement Maud...

Read more »

Hantavirus: 'Nous sommes à 9 cas confirmés et 2 cas probables', indique Anaïs Legand, experte de l'OMSVIDÉO - Au lendemain de l'évacuation d'une partie des passagers du MV Hondius, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a annoncé que la Française qui a eu des symptômes lors de son retour en France a été testée positive à l'hantavirus. 22 cas contacts ont été identifiés en France, selon la porte-parole du...

Read more »

Certains yaourts ruinent vos efforts sans que vous le sachiez, alerte une experte américaineComment choisir un yaourt bon pour la santé ? Une diététicienne révèle les erreurs à éviter et les meilleurs critères à suivre.

Read more »

Est-il possible de tomber amoureux de deux personnes à la fois ? Une experte répondEst-il possible de ressentir les mêmes sentiments amoureux pour deux personnes à la fois ? Une experte répond à cette question.

Read more »