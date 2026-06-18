Expérience immersive : 30 minutes à 50 degrés pour simuler le climat de 2050

Le public a pu tester le camion Climate Sense à Saint-Lô, une installation qui reproduit les conditions de vie lors d'une canicule extrême. Pendant une demi-heure, les participants ont vécu à 50 degrés à l'ombre, effectuant des tâches quotidiennes pour mesurer l'impact de la chaleur sur le corps et l'esprit. Cette sensibilisation vise à préparer les citoyens aux bouleversements climatiques attendus.

Le réchauffement climatique et ses conséquences concrètes sur le quotidien sont au cœur d'une expérience immersive proposée par Climate Sense . Samedi 20 juin, le public était invité à tester un camion aménagé à Saint-Lô , dans la Manche, pour simuler les conditions de vie sous une chaleur extrême : 30 minutes à 50 degrés Celsius à l'ombre.

Cette initiative vise à faire ressentir physiquement ce que pourraient être les étés dans un futur proche, en cas de hausse persistante des températures moyenne. À l'entrée du camion, les participants sont accueillis par une voix enregistrée qui les guide tout au long de l'épreuve. Avant de pénétrer dans l'espace d'expérimentation, des précautions sont prises : il faut être majeur, ne pas être enceinte et ne pas souffrir de maux de tête.

La consigne est claire : sortir immédiatement en cas de malaise. L'objectif n'est pas une performance mais une prise de conscience. La chaleur qui accueille dès le seuil est immédiatement oppressive. Elle semble prendre de la place, alourdir le corps et compliquer la respiration.

Très vite, la transpiration s'installe. À l'intérieur, le décor reconstitue un intérieur domestique avec des objets du quotidien exposés à cette température. La voix explique que cet environnement simule un scénario plausible d'ici 2050, où les canicules seront fréquentes et les coupures d'électricité courantes, notamment parce que les centrales nucléaires ne pourront plus répondre à la demande. Les activités proposées visent à reproduire des gestes de la vie réelle dans ces conditions.

D'abord, un exercice physique sur des steps pendant dix minutes, pour imiter la nécessité de monter les marches lorsque l'ascenseur est en panne. La chaleur rend cet effort rapidement épuisant. Ensuite, un moment de détente où l'on doit boire de l'eau : l'eau est à température ambiante, donc chaude, ce qui surprend et déçoit ceux qui espéraient une boisson fraîche. Puis vient la manipulation d'objets courants : téléphones portables, ustensiles en métal, livres.

Les matériaux conducteurs deviennent presque brûlants au toucher. Les livres subissent des dégâts visibles : la colle de la reliure a séché, les pages se détachent. Un dernier test de logique et de concentration révèle l'effet de la chaleur sur les facultés cognitives. Les questions semblent soudain complexes, le raisonnement est entravé.

Construire un château de cartes à trois étages s'avère mission impossible : les mains moites et tremblantes empêchent toute précision. Le corps et l'esprit sont nettement affectés. Au terme des trente minutes, la sortie est un soulagement. L'air extérieur paraît frais en comparaison.

Un débriefing et une exposition viennent compléter l'expérience, en montrant des projections pour l'avenir et en rappelant que la région Normandie, souvent considérée comme un Eldorado climatique grâce à sa latitude, ne sera pas épargnée. Même si les 50 degrés restent peu probables dans la Manche, les 40 degrés seront bientôt communs. Cette immersion sensorielle, intitulée Climate Sense, entend donc alerter sur la nécessité d'agir face au dérèglement climatique tout en restant pedagogical.

Elle rappelle que les scénarios futuristes ne sont pas de la science-fiction mais des réalités qui pourraient advenir sans politique de mitigation robuste. L'événement a rencontré un fort intérêt local, suscitant des réactions variées entre curiosité, inquiétude et prise de conscience individuelle





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