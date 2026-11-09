Expansion des Spas en Alsace : Nouvel itinéraire de bien-être et investissements

L'Alsace voit se développer un itinéraire de bien-être reliant les établissements familiaux aux nouveaux projets. Découvrez les impacts économiques et touristiques de cette offre spa en 2027 et 2028.

L' Alsace consolide sa position de destination touristique majeure avec le développement d'un nouvel itinéraire de bien-être s'étendant du nord au sud de la région. Cette offre, inspirée des modèles allemands et autrichiens, complète les atouts existants du territoire tels que le riesling et les bredele traditionnels. Les établissements familiaux et les hôtels cossus intègrent progressivement cette tendance, attirant une clientèle nombreuse dès la fin novembre.

Une offre spa structurée dans le nord alsacien

Le Royal Palace à Kirrwiller, dans le Bas-Rhin, incarne cette dynamique locale avec Mehdi Rezki en tant que directeur de l'établissement. Ce dernier souligne l'importance de s'appuyer sur les pratiques établies de l'autre côté de la frontière pour proposer des soins de qualité. L'intégration de ces structures familiales crée un réseau cohérent qui valorise le patrimoine touristique existant depuis plusieurs décennies.

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Investissements majeurs prévus pour la fin de la décennie

Le Haut-Rhin accueillera plusieurs nouveautés significatives pour compléter l'offre actuelle d'ici 2027 et 2028. Le Clos Saint-Vincent ouvrira ses portes à Ribeauvillé, tandis que la Villa Cose à Colmar viendra en complément de la Cheneaudière. Ces projets visent à diversifier l'expérience offerte aux visiteurs en s'alignant sur les standards internationaux du secteur.

Innovations et partenariats dans les soins corporels

Les Sources en Alsace, situé au château d'Isenbourg à Rouffach, représente une avancée notable en s'inspirant des soins Caudalie. Ce quatrième refuge propose une expérience unique combinant architecture historique et bien-être moderne. Ces initiatives renforcent l'attrait de la région pour les amateurs de détente et de luxe, tout en maintenant l'authenticité des lieux.

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Impact économique et perspectives de développement

Christian Bombrun, PDG du groupe Webedia-Elephan, plaide pour la création d'un fonds au CNC dédié à la création et au développement numériques. Cette demande vise à soutenir les acteurs locaux face à la concurrence internationale et à favoriser l'innovation technologique. L'objectif est d'assurer la pérennité des établissements tout en modernisant leur gestion et leur visibilité.

Attractivité touristique et réservations anticipées

L'essor des spas contribue à attirer une clientèle internationale, comparée à l'audience de spectacles parisiens atteignant 220.000 spectateurs annuels. La réservation anticipée devient une pratique courante pour bénéficier des meilleurs créneaux, surtout en période de fêtes. Cette demande croissante justifie les investissements continus dans l'infrastructure hôtelière et spa du territoire.