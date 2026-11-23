Des simulations de 4,5 milliards d'années révèlent une planète terrestre inconnue. Cette découverte explique les orbites étranges des objets transneptuniens dans la ceinture de Kuiper.

Une nouvelle hypothèse astrophysique majeure suggère l'existence d'une planète terrestre inconnue se situant bien au-delà de Neptune. Cette découverte théorique vise à résoudre les énigmes persistantes concernant les mouvements orbitaux des objets situés dans la ceinture de Kuiper. L'étude, publiée le 28 octobre dernier, propose un mécanisme cohérent pour expliquer ces anomalies astronomiques.

Origine des anomalies orbitales détectées

Depuis environ vingt ans, les astronomes observent un nombre croissant d'objets dans la ceinture de Kuiper présentant des trajectoires atypiques. Ces corps glacés évoluent sur des orbites très allongées ou fortement inclinées, ce qui entraîne des variations extrêmes de leur distance par rapport au Soleil. En conséquence, leur détection reste limitée aux périodes où leur trajectoire les rapproche suffisamment de l'étoile centrale.

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Ces particularités orbitales défient les explications classiques basées uniquement sur la migration externe de Neptune. Bien que cette migration ait dispersé ou piégé les corps situés dans les 50 premières unités astronomiques, trois familles d'objets restent inexpliquées au-delà de cette limite. Parmi eux figurent des corps comme Sedna, mesurant environ 1 000 kilomètres, ou 2012 VP113, dont le périhélie est trop éloigné pour être attribué aux influences gravitationnelles planétaires connues.

Les chercheurs et leur méthodologie de simulation

L'étude a été menée par Patryk Sofia Lykawka, Pedro Bernardinelli et Jonathan Horner. Ces scientifiques ont reconstruit l'histoire de l'évolution du Système solaire sur une période de 4,5 milliards d'années. Leur travail repose sur des milliers de simulations numériques visant à modéliser la formation et les déplacements des planètes géantes ainsi que des disques de petits corps célestes.

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Leur modèle intégrait un disque composé de milliers de corps, dont 1 500 ayant la taille de Pluton et 13 500 étant encore plus petits. Cette granularité est essentielle car elle rend la migration de Neptune réaliste, la décrivant comme un processus marqué par de petits à-coups successifs plutôt que comme un mouvement fluide et continu.

La complexité computationnelle de cette recherche est impressionnante. Chaque simulation a été exécutée sur un seul cœur de processeur central. Cette contrainte technique implique que la poursuite d'une seule simulation nécessite généralement entre quatre et cinq mois de calcul intensif pour être menée à bien. Malgré cette lourdeur, les résultats convergent vers une conclusion précise.

Caractéristiques de la planète hypothétique

Les simulations suggèrent l'existence d'une planète d'environ deux masses terrestres. Cette astre se situerait au-delà de la ceinture de Kuiper, à plus de 50 unités astronomiques du Soleil. L'unité astronomique correspond à la distance moyenne entre la Terre et notre étoile. La zone d'étude s'étend de 50 à environ 1 500 unités astronomiques.

Cette proposition dépasse les précédentes hypothèses de planètes X. Dans les années 1990, des chercheurs avaient imaginé une planète X d'une taille proche de Mars. En 2008, Patryk Sofia Lykawka et Tadashi Mukai avaient évoqué une Super-Pluton terrestre. Une autre hypothèse, Planète 9, proposait une super-Terre de cinq à dix masses terrestres.

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La Planète X2 présentée ici se distingue par sa masse modeste et son orbite différente. Elle prolonge un travail publié en 2023 par Patryk Sofia Lykawka et Takashi Ito. Cette nouvelle version offre une explication plus économique pour les regroupements orbitaux observés, évitant les biais d'observation souvent invoqués par d'autres équipes scientifiques.

Héritage historique et prochaines étapes

L'hypothèse d'une planète inconnue aux confins du Système solaire remonte au début du XXe siècle. Les travaux de Percival Lowell avaient alors initié cette quête, aboutissant finalement à la découverte de Pluton en février 1930. Cette nouvelle suggestion s'inscrit dans une lignée scientifique riche en rebondissements théoriques.

En avril 2026, les auteurs de l'article recensaient onze objets extrêmes situés au-delà de 50 unités astronomiques. Ces corps représentent un échantillon crucial pour valider ou infirmer la présence de cette masse planétaire supplémentaire. La confirmation définitive nécessitera l'observation directe de l'astre par des télescopes de nouvelle génération.

La validation de cette théorie aurait des implications majeures pour notre compréhension de la formation du Système solaire. Elle nécessiterait de réévaluer les modèles de migration planétaire et d'accrétion dans les régions extérieures. Les prochaines années seront déterminantes pour tenter de localiser physiquement cet objet céleste mystérieux.