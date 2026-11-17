Les déplacés du camp de Tulkarem voient leurs espoirs réduits à néant. La position inébranlable de Benjamin Netanyahu et la continuité politique crainte derrière Gadi Eisenkot confirment l'impasse actuelle.

Depuis l'assaut militaire mené par l'armée israélienne dans le camp de Tulkarem en Cisjordanie occupée, Adel Darsieh, un homme de 64 ans, vit dans une habitation modeste recouverte de tôles de zinc. Ses espoirs de regagner son domicile ont été brutalement dissipés par l'annonce récente de Benjamin Netanyahu. Ce dernier a explicitement exclu toute possibilité de retour pour les Palestiniens déplacés. Cette position ferme laisse supposer à Adel Darsieh qu'un éventuel changement de gouvernement ne modifierait pas la réalité sur le terrain.

Impasse politique et exclusions gouvernementales

La situation actuelle se caractérise par une absence totale de perspective de retour pour les personnes chassées de leurs foyers. Benjamin Netanyahu a confirmé, mi-octobre, son refus catégorique d'autoriser le retour des déplacés du camp de Tulkarem. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une vaste offensive lancée au début de l'année 2025. L'armée israélienne justifie ces opérations par la nécessité de combattre des groupes armés palestiniens dans la région.

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L'offensive n'a pas seulement touché Tulkarem. Elle a également visé le camp voisin de Nour Chams et celui de Jénine, situé plus au nord. Selon les données de l'Organisation des Nations unies, 12.100 personnes ont été contraintes de quitter leurs domiciles dans le camp de Tulkarem. Cet espace, créé en 1950, a vu ses tentes initiales remplacées par des bâtiments permanents au fil des générations.

Soutien humanitaire et conditions de vie difficiles

Alors que les opérations militaires se poursuivent, la vie quotidienne des déplacés devient de plus en plus précaire. Adel Darsieh partage son refuge de fortune avec sa femme, qui se déplace en fauteuil roulant. Pour survivre, ils dépendent des distributions alimentaires. Ce jour-là, ils reçoivent plusieurs barquettes de mansaf, un plat traditionnel composé de riz, de viande et de yaourt fermenté.

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Ce soutien provient de Fazaa Kitchen, une initiative solidaire créée pour assister les populations déplacées. Les repas sont préparés dans les locaux de l'association caritative Wadi Al-Hawarith. Hussein Al-Sheikh Ali, président de cette association, coordonne les efforts des bénévoles. Âgé de 60 ans, il est lui-même déplacé et constate l'étendue de la détresse.

Les bénévoles vêtus de vestes oranges travaillent à la chaîne pour remplir et emballer les portions. Chaque semaine, ils distribuent environ 1.200 repas destinés à 400 familles. Hussein Al-Sheikh Ali souligne la gravité de la situation humanitaire. Il explique que sans cette cuisine solidaire, de nombreuses familles seraient contraintes de se coucher le ventre vide.

Continuité stratégique sous l'ombre d'Eisenkot

Les tractations politiques se poursuivent en Israël après les élections législatives du 27 octobre. Le centriste Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major, a été chargé de former une nouvelle coalition gouvernementale. Ses rivaux, notamment Benjamin Netanyahu, font face à une configuration parlementaire inédite. Les partis arabes, forts d'un nombre record de sièges, devraient peser sur les négociations en défendant la cause palestinienne.

Malgré cette influence potentielle, l'entrée de ces partis dans un gouvernement dirigé par Eisenkot suscite des réticences. Faisal Salama, responsable du comité populaire du camp de Tulkarem, qualifie l'annonce de Netanyahu d'illégale. Cependant, il garde l'espoir que les opérations militaires prennent fin dans les camps du nord de la Cisjordanie.

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Faisal Salama compare la situation actuelle à celle de Hébron, dans le sud du territoire. L'armée israélienne s'est retirée après quelques jours d'une opération ayant provoqué le déplacement de plus de 3.000 personnes. Cette action avait été lancée suite à une attaque ayant coûté la vie à deux soldats avant le scrutin. Pourtant, Salama note qu'aucun changement de politique n'est visible sur le terrain.

Perspectives sécuritaires et critiques internationales

La montée au pouvoir de Gadi Eisenkot n'implique pas nécessairement un changement de cap dans les territoires occupés depuis 1967. Cet ancien commandant des forces israéliennes en Cisjordanie pendant la seconde Intifada (2000-2005) défend le maintien des principales colonies israéliennes. Il promet toutefois de démanteler certains avant-postes illégaux, souvent constitués de caravanes ou de préfabriqués.

Beth Oppenheim, chercheuse au Conseil européen pour les relations internationales, analyse la situation avec prudence. Elle n'exclut pas une certaine souplesse quant au retour des déplacés. Cette éventuelle concession viserait à prévenir de nouvelles tensions sécuritaires. Gadi Eisenkot a répété son intention de former une coalition excluant les éléments les plus radicaux de l'extrême droite.

Néanmoins, l'experte s'attend à une très forte continuité dans la gestion sécuritaire de la Cisjordanie. Les principaux partis juifs israéliens n'envisagent pas de solution diplomatique au conflit. Pour les habitants de Tulkarem, comme Adel Darsieh, cette réalité confirme que le retour à la normale reste une perspective lointaine, quelles que soient les compositions gouvernementales à venir.