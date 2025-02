Exigence ou Exigent ? La Correction de l'Adjectif

Cet article explique la différence entre l'adjectif et le participe présent « exigeant » et le verbe « exiger ». Il révèle les causes des erreurs fréquentes et fournit des exemples pour une meilleure compréhension.

Si la question posée par notre titre peut sembler absurde à ceux qui suivaient en primaire, le fait est qu'on lit régulièrement des phrases du type « il est très exigent » ou « ne sois pas si exigeant ». Vous l'aurez compris, la bonne réponse est donc « exigeant ». Voyons pourquoi. Une question de prononciation Être exigeant, c'est bien. L'écrire correctement, c'est mieux.

Si l'adjectif et le participe présent « exigeant » s'écrivent avec l'enchaînement « ea », c'est simplement pour les différencier du verbe « exiger » conjugué à la troisième personne du pluriel, qui lui s'écrit « exigent ». Dans un cas, on prononce « exi-jean », dans l'autre « exij ». Ainsi, on écrit : Ma patronne est très exigeante. Je suis un homme exigeant. Exigeant la libération des otages, le gouvernement n’a fait aucune concession aux terroristes. C’est en exigeant le meilleur qu’on obtient le meilleur. Par contre, on écrit : Les gérants du magasin exigent que les vendeurs soient à l’heure à l’avenir. Les employées du groupe exigent un salaire égal à celui de leurs collègues masculins ou elles démissionneront.Pourquoi on se trompe ? Sans doute parce que l’adjectif et le participe passé « exigeant » sont dérivés du nom « exigence ». Or, « exigence » ne s’écrit pas « exigeance », pour la bonne raison que cela n’est pas utile à sa bonne prononciation. Et « exigeant », dans tout ça ? Même si c’est plus rare, on lit parfois « exigant ». On se contentera de rappeler que « g » + « a »= « ga », comme dans « gamelle » ou « Lady Gaga ».





