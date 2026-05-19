Exercices pour remodeler les bras

Une routine d'exercices physiques peut aider à améliorer l'apparence des bras qui ont tendance à perdre leur fermeté et à devenir flasques. Les exercices ciblés sur les membres supérieurs peuvent remodeler globalement leur apparence et améliorer la qualité de saisie.

Le relâchement cutané et la perte de fermeté donnent à vos bras un effet "chauve-souris" dont vous aimeriez vous débarrasser. Sans être une solution miracle, une routine d'exercices physiques peut vous aider à améliorer leur apparence, sans passer par la case lifting.

Voici les bons exercices pour vous réconcilier avec vos bras. Vos bras à l'apparence trop flasque vous complexent au point d'y réfléchir à deux fois avant de porter un débardeur? Ce problème esthétique de bras qui pendent est tout à fait répandu. Si vous ne pouvez pas totalement lutter contre, sauf à réaliser un lifting des bras, une opération de chirurgie esthétique invasive, l'activité physique est tout de même d'un bon secours pour "gommer" cet effet "chauve-souris".

Ce phénomène est multifactoriel. La baisse de production du collagène et de l'élastine avec l'âge rend la peau plus relâchée, moins ferme. Mais ce relâchement cutané n'explique pas tout. La baisse de tonicité musculaire, particulièrement au niveau des triceps, les muscles de l'arrière des bras, ainsi que la graisse localisée dans cette zone sont aussi à pointer du doigt.

(qui nous affecte tous dès 40 ans), "cette fonte progressive des muscles des bras affecte la perte de force fonctionnelle", remarque, coach sportif et formateur. Au fil du temps, sous le coup de l'inactivité, les muscles s'affaiblissent avec des répercussions concrètes: difficultés à porter des choses comme son panier de courses, douleurs musculaires, refus, voire peur du mouvement.

"A mesure que l'on s'économise, on pousse et on porte moins de choses et l'extension du bras se fait de moins en moins". A défaut de pouvoir retrouver les bras d'antan, l'exercice physique permet de remodeler globalement leur apparence. La bonne stratégie passe par remuscler le bras, l'arrière du bras (triceps) pour le raffermir, mais aussi de renforcer le biceps (muscle avant du bras), la zone des épaules et du haut du dos.

Ce travail va permettre d'améliorer la qualité de saisie lorsque l'on porte des choses lourdes tout en ré-ouvrant les épaules et le buste. Souvent cet effet chauve-souris est visuellement amplifié par une perte globale de la masse musculaire au niveau des triceps, mais plus largement sur toute la chaîne des bras, englobant les épaules et le haut du dos. Résultat la posture tend à s'enrouler vers l'avant, ce qui peut accentue l'aspect relâché des bras".

Place à la pratique avec cette routine d'exercices. Pour les réaliser, vous avez besoin d'un power band (un élastique long en boucle d'environ 60 cm). En position debout, coincer l'élastique sous les talons des pieds. Les deux bras sont au-dessus de la tête.

Les deux mains au niveau de la nuque (paumes de main vers le bas) et tiennent l'autre extrémité de l'élastique. Les coudes sont pliés et tournés vers l'avant, proches des oreilles. Expirez, tendez les deux bras au-dessus de la tête en tirant sur l'élastique. Les coudes sont en extension.

Inspirez, relâchez la tension, en ramenant les mains à la base de la nuque. Les coudes sont en flexion. 2 à 4 séries de 10 à 15 répétitions. 1 minute de repos entre chaque série. Les coudes restent fixes et ne bougent pas. Seuls les bras sont mobiles.

On garde le dos étiré et les épaules basses.on ralentit le rythme en comptant 3 secondes sur la flexion du coude (en ramenant les mains vers la nuque) et 3 secondes en extension de coude (bras au-dessus de la tête). Cette variante augmente le temps de contraction musculaire et recrute davantage de fibres musculaires. Debout face à un mur, les pieds espacés de la largeur du bassin, le dos étiré, le nombril aspiré vers la colonne vertébrale.

Placez les deux mains contre le mur sur la ligne des épaules. Pliez les coudes et rapprochez la poitrine du mur en gardant les coudes serrés proches du buste. Expirez, repoussez le mur et revenez en position de départ. 2 à 4 séries de 8 à 12 répétitions. 1 minute de repos entre chaque série. Pendant la pompe, les omoplates se resserrent, les coudes ne s'ouvrent pas.

Les pompes contre un mur déchargent le poids du corps et sont plus simples à réaliser que des pompes face au sol ou mains en appui sur un banc. En position debout, l'élastique est accroché à une poignée de porte. Les mains tiennent l'autre extrémité de l'élastique. Resserrez les omoplates l'une contre l'autre pour ouvrir un peu plus la poitrine.

Ensuite, tirez l'élastique en arrière avec les deux bras en serrant les coudes. Amenez l'élastique à hauteur du sternum, les bras s'étirent vers l'arrière.pendant le tirage, on cherche à créer du mouvement autour des omoplates. Imaginez resserrer un stylo entre celles-ci. Cet exercice travaille toute la chaîne postérieure des bras.

Il active le haut du dos et les épaules pour rouvrir la cage thoracique et corriger les épaules voûtées. Cette routine d'exercices ciblée sur les membres supérieurs apporte une partie de la solution contre les bras qui pendent. Mais pour plus de résultats, il est nécessaire de l'inscrire dans une approche holistiqu





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