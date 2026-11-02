Exercice Koalicja : la France et le Royaume-Uni testent la Force multinationale pour l'Ukraine

La France et le Royaume-Uni dirigent l'exercice Koalicja en Pologne. 2800 soldats testent la déployabilité de la Force multinationale pour l'Ukraine avant un futur déploiement post-conflit.

La France et le Royaume-Uni orchestrent ensemble l'exercice Koalicja sur le territoire polonais. Cette opération majeure s'étend du 9 au 22 novembre et mobilise environ 2 800 militaires provenant de dix nations distinctes. L'objectif central est de vérifier la capacité effective de la Force multinationale pour l'Ukraine à se déployer rapidement et à opérer conjointement sur le terrain en cas de besoin futur.

Composition Multinationale et Déploiement Logistique

Les forces participantes incluent des contingents venus d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, d'Estonie, de France, de Lituanie, des Pays-Bas, de Pologne, de Royaume-Uni et de Suède. Ce dispositif massif s'installera dans la ville de Nowa Daba, un pôle d'entraînement stratégique situé dans le sud-est de la Pologne. Cette localisation se trouve à environ cent kilomètres de la frontière ukrainienne, offrant une zone réaliste pour les manœuvres.

Also read Le Royaume-Uni poursuit les renvoi d'asiles en France malgré la fin de l'accord

Les effectifs français s'élèvent à 1 100 soldats, tandis que 300 militaires britanniques participent également à cette mobilisation. Par ailleurs, la Turquie dirige une composante maritime distincte de la coalition. Cette dernière mènera parallèlement un exercice de simulation visant à sécuriser la mer Noire, une étape clé pour la reprise économique ukrainienne future.

Stratégie de Détérence et Cadre Juridique

Le général britannique Tom Bateman, commandant la Force multinationale pour l'Ukraine, a souligné la nécessité d'une paix juste reposant sur la souveraineté ukrainienne. Il a affirmé que des garanties de sécurité crédibles sont indispensables pour la longévité de la protection du pays. Le général français Armel Dirou, qui codirigera l'exercice avec son homologue, a qualifié cette initiative de démonstration concrète de la crédibilité de la coalition.

Advertisement

Il est impératif de noter que cette force n'appartient pas à l'Otan. Paris et Londres réitèrent que le déploiement hypothétique ne constitue ni une mission de combat ni une opération de maintien de la paix traditionnelle. Le général Bateman précise que la raison de cette préparation précoce est purement pratique et logistique.

Limitations Matérielles et Défense Hybride

Pour rassurer les observateurs sur le caractère non offensif de la Manœuvre, seuls des équipements légers sont engagés. Aucun blindé lourd n'est déployé dans le cadre de Koalicja. L'armée de Terre française utilise spécifiquement une unité de drones de contact comprenant une cinquantaine d'appareils à courte portée.

Des moyens de lutte antidrones sont également déployés pour protéger les troupes. Les responsables occidentaux rappellent que les règles d'engagement sont strictement défensives. Cette approche vise à contrer les attaques informationnelles ou hybrides potentielles de la Russie, qui accuse régulièrement l'Occident de bellicisme.

Avenir Institutionnel et Perspectives

La Force multinationale pour l'Ukraine a été créée en mars 2025. Sa vocation principale est d'aider l'Ukraine à dissuader toute nouvelle agression après la signature d'un cessez-le-feu. Elle doit également faciliter la réouverture de l'espace aérien et sécuriser les exportations agricoles via la mer Noire. Les discussions pour mettre fin au conflit sont actuellement au point mort depuis février.

Advertisement

Vingt-quatre des trente-six pays membres de la Coalition des volontaires ont confirmé leur participation. La Pologne et l'Allemagne ont toutefois exclu tout déploiement de troupes au sol en Ukraine. Conformément à l'alternance entre les deux pays leaders, le quartier général sera transféré de Paris à Londres d'ici la fin 2026 pour poursuivre la planification stratégique.