Estelle a porté plainte après l'exclusion de sa fille Marie, 4 ans, d'une école de Villemoisson-sur-Orge. Un combat juridique et administratif pour l'inclusion des enfants handicapés en France.

Estelle a déposé plainte pour discrimination contre le maire de Villemoisson-sur-Orge et un inspecteur de l'Éducation nationale après l'exclusion définitive de sa fille Marie de son école maternelle. Cette jeune fille de quatre ans, reconnue en situation de handicap quelques jours avant l'incident, a subi une série de suspensions puis une interdiction de rester dans le groupe scolaire Émile Bouton. L'affaire, qui a débuté en avril dernier avec une suspension de cinq jours, s'est poursuivie jusqu'en octobre, date à laquelle la mère a décidé d'engager des poursuites judiciaires pour défendre les droits fondamentaux de son enfant.

Les détails de l'exclusion et les motifs avancés

L'école a justifié la mesure en invoquant un comportement qualifié de dangereux pour l'enfant elle-même et pour autrui, citant des conflits récurrents avec les autres élèves et les adultes présents sur le site. La direction de l'établissement a d'abord appliqué une mesure conservatoire de suspension temporaire de la scolarisation, avant de prononcer l'exclusion définitive. Estelle conteste fermement cette décision, affirmant que l'école était parfaitement informée des démarches en cours pour l'inclusion de Marie et que la situation s'est dégradée en raison de tensions préexistantes avec la directrice.

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Le climat tendu entre la mère et la direction de l'école a joué un rôle central dans la prise de décision administrative. Une plainte précédente déposée par Estelle contre la directrice pour des violences présumées avait été classée sans suite, tandis que la directrice a réagi en déposant sa propre plainte. L'académie de Versailles a estimé qu'un retour dans l'école d'origine n'était pas pertinent compte tenu de ces tensions, privilégiant ainsi une nouvelle affectation pour permettre à Marie de poursuivre sa scolarité ailleurs dans la commune.

Négociations municipales et refus d'orientation

Estelle a vivement critiqué le refus de la municipalité de lui accorder une dérogation pour inscrire sa fille à l'école des Érables, une autre institution de la ville. Selon l'administration, l'accueil de Marie dans l'école initialement proposée, Paul-Vaillant-Couturier, était plus adapté car elle bénéficiera d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) dédiée. À l'inverse, à l'école des Érables, l'enfant aurait dû partager une AESH avec d'autres enfants, une configuration jugée susceptible de compromettre une prise en charge de qualité et d'ajouter aux difficultés existantes de l'enfant.

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La mère a tenté à plusieurs reprises de rencontrer le maire pour résoudre le conflit, mais indique n'avoir été reçue que par la directrice générale des services. Jean-Michel Diard, représentant de l'institution, a expliqué que la difficulté des échanges directs avait conduit à privilégier les communications par courrier et e-mail. Ces procédures administratives rigides ont empêché une résolution rapide et ont laissé Marie sans école pendant deux mois et demi, une période marquée par un traumatisme psychologique important pour l'enfant.

Conséquences familiales et nouvelles affectsions

La situation a eu des répercussions durables sur la vie d'Estelle et de sa fille. Marie a dû faire face à des cauchemars et à des pleurs quotidiens en raison de la séparation avec ses camarades de classe. Après avoir refusé une première proposition d'inscription à l'école Joliot-Curie à Sainte-Geneviève-des-Bois, la famille a fini par accepter l'affectation à l'école Paul-Vaillant-Couturier, permettant à l'enfant de retrouver une salle de classe. Cependant, un nouveau litige est apparu concernant les tarifs appliqués par la commune voisine, l'administration ayant initialement réclamé les tarifs maximums pour les personnes extérieures.

Estelle a contesté ces frais injustifiés, soulignant sa situation de mère célibataire et le fait qu'elle n'avait pas choisi cette scolarisation. Une convention a finalement été signée pour ajuster la tarification à quotient familial, mais uniquement pour la cantine et la garderie, excluant le centre de loisirs. Aujourd'hui, la jeune maman continue de se battre pour faire valoir ses droits, subissant un impact sévère sur sa santé mentale qui l'empêche même de travailler. Cette affaire met en lumière les défis quotidiens rencontrés par les familles d'enfants en situation de handicap dans le système scolaire français.