Exclusion de la cantine scolaire pour un enfant autiste à Grasse

Ibrahim, un enfant de 6 ans atteint d'autisme scolarisé dans une école spécialisée de Grasse, a été exclu de la cantine scolaire pour manque de personnel. Sa famille déplore cette décision injuste et a déposé un recours auprès de l'inspection académique et de la vie scolaire municipale.

À la rentrée scolaire, la famille Boubaker se retrouve confrontée à une situation délicate concernant leur fils Ibrahim, âgé de 6 ans et atteint d'autisme. Scolarisé dans une école spécialisée de Grasse (Alpes-Maritimes) avec cinq autres enfants handicapés, Ibrahim a été exclu de la cantine scolaire il y a quelques jours, comme l'indique Nice Matin. À partir du 24 février, l'enfant ne pourra plus déjeuner avec ses camarades.

La raison avancée est le manque de personnel disponible pour encadrer Ibrahim durant la pause méridienne. Selon une responsable du service de la vie scolaire de la ville, interrogée par nos confrères, Ibrahim frappe, griffe, crache, fait tomber sa fourchette ou tente de s'enfuir de la cantine. « On le regrette, mais on n’a pas le choix, car on ne peut pas attendre un accident », ajoute cette responsable. Cette décision a provoqué l'incompréhension et la colère de la famille d'Ibrahim. Ils soulignent que leur enfant a légalement droit à un accompagnant pour cette pause déjeuner. La famille a donc déposé un recours auprès de l'inspection académique ainsi qu'auprès de la vie scolaire municipale. La situation est encore plus complexe car la famille habite loin de l'établissement scolaire, ce qui ajoute des difficultés logistiques. « C’est une décision injuste », s’indignent-ils. La ville de Grasse, quant à elle, invoque une pénurie d'agents qui encadreraient ces enfants, soulignant que la responsabilité incombe à l'Éducation Nationale.





