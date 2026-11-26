Le président argentin Javier Milei est exclu de la cérémonie d'investiture de Luiz Inacio Lula da Silva le 5 janvier, exacerbant la crise diplomatique entre le Brésil et l'Argentine.

La crise diplomatique entre le Brésil et l' Argentine s'intensifie dramatiquement avec l'exclusion officielle de Javier Milei de la cérémonie d'investiture de Luiz Inacio Lula da Silva. Une source du gouvernement brésil ien a confirmé cette décision jeudi, précisant que le président argentin ne sera pas invité à l'événement prévu le 5 janvier à Brasilia. Cette exclusion marque un point de non-retour dans les relations tendues entre les deux nations sud-américaines depuis la réélection du leader brésil ien.

Médecin des Relations Diplomatiques

Les tensions ont considérablement augmenté après que Javier Milei a assisté en juillet à un événement lançant la campagne de Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président brésilien. Lors de cette occasion, le leader argentin a directement insulté Luiz Inacio Lula da Silva en le qualifiant de voleur. En réponse immédiate à ces propos, le Brésil a rappelé son ambassadeur à Buenos Aires et a rétrogradé le niveau des relations diplomatiques avec la capitale argentine. La source gouvernementale sous couvert d'anonymat a indiqué que Julio Bitelli, l'ambassadeur brésilien, ne regagnerait pas son poste.

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Positionnements des Acteurs Clés

Javier Milei n'a toujours pas reconnu la victoire de Luiz Inacio Lula da Silva lors du scrutin d'octobre. Ce dernier a remporté son quatrième mandat non consécutif en battant le conservateur Flavio Bolsonaro, qui était un allié du leader ultra-libéral argentin. Le contexte géopolitique est encore plus complexe car le président américain Donald Trump n'a pas non plus félicité son homologue brésilien. Au contraire, Donald Trump a qualifié le scrutin de très étrange sans fournir aucune justification précise à cette affirmation surprenante.

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Conséquences Régionales Immédiates

La situation a pris une tournure plus critique lorsque Flavio Bolsonaro a fui vers les États-Unis via l'Argentine, quelques jours seulement après le scrutin du 25 octobre. Un tribunal brésilien avait ordonné la saisie de ses passeports dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé. Le Brésil a par la suite convoqué le représentant diplomatique de l'Argentine pour qu'il s'explique sur le rôle potentiel de son pays dans ce départ suspect. Les réactions internationales face aux nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump ajoutent une couche de complexité, avec des pays comme le Brésil, la Chine et l'Union européenne exprimant leur indignation.