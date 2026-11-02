Excès de vitesse et alcool au volant : bilans critiques sur l'A75 et dans le Cantal

Explications sur les contrôles de police routière en Occitanie. Conduite en état d'ivresse, excès de vitesse record et délits multiples sont relevés.

Le 1er novembre 2026 vers 15h45, les forces de l'ordre ont mené une opération de contrôle routier intensive sur l' A75, au niveau de Vieillespesse. Cette intervention a permis de relever plusieurs infractions graves, mettant en lumière une série de comportements à risque sur les axes départementaux et autoroutiers de la région.

Sécurité routière et excès de vitesse sur l'A75

Un homme de 20 ans, demeurant en Lozère, a été contrôlé à une vitesse de 172 km/h, avec une vitesse retenue de 163 km/h, alors que la limitation était fixée à 110 km/h. Ce record illustre les dangers liés aux vitesses excessives sur les autoroutes.

Also read Halloween : les conseils d'Eva Vacheau pour laisser vos enfants manger des bonbons sans risquer l'overdose

Immédiatement après, une femme de 30 ans, résidant dans le Loir-et-Cher, a été interpellée pour excès de vitesse. Sa vitesse a été évaluée à 160 km/h, avec une retenue de 152 km/h, soit bien au-dessus de la limite de 110 km/h autorisée sur ce tronçon. Ces deux cas isolés démontrent une négligence importante vis-à-vis des normes de sécurité.

Plus loin sur la même infrastructure, un homme de 57 ans, demeurant dans l'Aveyron, a été contrôlé à 146 km/h, avec une vitesse retenue de 138 km/h, pour une limite de 90 km/h. Bien que la limite soit inférieure ici, l'écart reste considérable et met en danger la sécurité publique.

Défiance envers les vérifications d'alcoolémie

Dans le Cantal, les contrôles ont révélé une défiance croissante envers les procédures d'identification des conducteurs en état d'ivresse. Un homme de 33 ans, résidant dans le Cantal, a ainsi refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique.

Advertisement

De la même manière, ce même individu a refusé de se soumettre aux analyses ou examens médicaux en vue d'établir s'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Ce refus constitue une infraction indépendante et grave, souvent synonyme de poursuites judiciaires immédiates.

Les résultats des analyses effectuées par ailleurs montrent une alcoolémie élevée chez d'autres conducteurs. Un homme de 67 ans, demeurant dans le Cantal, a été contrôlé à 0,82 g/l d'alcool dans le sang. Ce taux dépasse la limite légale et expose son auteur à des sanctions sévères.

Un cas plus alarmant a été relevé chez une femme de 46 ans, également domiciliée dans le Cantal. Elle a été contrôlée à un taux d'alcoolémie de 2,36 g/l dans le sang. Un tel niveau d'intoxication représente un danger majeur pour la circulation et pour la personne elle-même.

Conduite sous l'emprise de stupéfiants

Outre l'alcool, la consommation de drogues illicites constitue une menace sérieuse. Un homme de 36 ans, demeurant dans le Cantal, a été contrôlé sous l'empire de la cocaïne et du cannabis. En plus de cette ivresse, son taux d'alcool était de 0,45 g/l.

La gravité de cette infraction est encore accentuée par l'utilisation d'un téléphone tenu en main pendant la conduite. La combinaison de l'usage du téléphone, de l'alcool et des stupéfiants crée une situation de danger extrême pour tous les usagers de la route.

Un autre homme de 57 ans, résidant dans le Cantal, a été contrôlé sous l'emprise de la cocaïne, du cannabis et des opiacés. Cette polyconsommation de substances illicites dégrade considérablement les réflexes et la capacité de jugement du conducteur.

Advertisement

Conduite avec permis suspendu

Plusieurs conducteurs ont été surpris en train de rouler malgré une interdiction formelle de conduire. Un homme de 43 ans, demeurant dans le Puy-de-Dôme, a été contrôlé à 162 km/h, avec une retenue de 153 km/h, pour une limite de 110 km/h.

Ce fait est d'autant plus aggravant qu'il conduisait malgré une suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire. Cette situation illustre une méconnaissance ou un mépris total des règles légales.

Un homme de 57 ans, demeurant dans le Cantal, a été contrôlé en conduisant malgré la suspension de son permis de conduire. Il était par ailleurs sous l'empire de la cocaïne, du cannabis et des opiacés. La multiplication des infractions entraîne une réponse judiciaire renforcée.

Une femme de 40 ans, résidant dans le Cantal, a été contrôlée sous l'empire de la cocaïne. Ces cas multiples montrent l'urgence de sensibiliser les conducteurs aux risques liés à la conduite après consommation.

Suspension administrative et accidents

Les conducteurs impliqués dans ces infractions risquent une suspension administrative du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 12 mois. Cette mesure vise à protéger la société des conducteurs les plus dangereux.

Un conducteur d'un véhicule s'est endormi au volant et a terminé sa course dans le fossé dans un village du Cantal. Cet accident souligne les risques liés à la fatigue et à la perte de contrôle du véhicule.

Ces événements, survenus début novembre 2026, témoignent d'une persistance des comportements à risque. Les autorités appellent à une vigilance accrue pour réduire le nombre d'accidents de la route.