Excape Island : Maïssane et Emine, des ex qui se déchirent

Dans l'émission Excape Island, des ex sont bloqués dans une villa ensemble et doivent cohabiter... ou partir ! Pour Maïssane et Emine, c'est loin d'être un paradis. Leur relation tumultueuse a été au centre de l'attention des téléspectateurs, qui ont assisté à des échanges houleux entre les deux anciens tourtereaux. despite their past, they still can't stand each other and do everything to make the other one explode. After living happily together, infidelities put an end to their relationship in August. Emine got married six months later with another woman, a marriage that lasted only two months. To get revenge, Maïssane chose to return the favor to her ex by sleeping with her best friend. When the two met again in the show, they blew hot and cold, between arguments and smiles. Emine even went as far as seducing Lucille, Hugo's ex, to make Maïssane angry. The internet users enjoyed the interactions between the two exes, and Maïssane is widely supported. Throughout the episode, tension kept rising between the two, until the last challenge. The dilemma was as follows: if they win it, they can leave the adventure. And this time, the duo won the challenge! While we imagined Maïssane and Emine jumping for joy, their reaction was much more measured. If he is relieved and wants to leave to go home, she doesn't seem sure yet if she wants to leave the adventure.

Le concept de l'émission Excape Island est simple : des ex sont bloqués dans une villa ensemble et doivent cohabiter... ou partir ! Pour Maïssane et Emine , c'est loin d'être un paradis.

S'ils ont été en couple, le duo ne peut aujourd'hui plus se voir... et fait tout pour faire dégoupiller l'autre. Après avoir coulé des jours heureux, des infidélités ont mis fin à leur relation en août. Emine s'est mariée six mois plus tard avec une autre femme, un mariage qui n'a duré que deux mois. Pour se venger, Maïssane a choisi de rendre la monnaie de sa pièce à son ex en couchant avec son meilleur ami.

Lorsque les deux se sont retrouvés dans l'émission, ils ont soufflé le chaud et le froid, entre embrouilles et sourires. Emine a même été jusqu'à séduire Lucille, l'ex d'Hugo, pour énerver Maïssane. Les internautes se sont régalés des interactions entre les deux ex, et Maïssane fait largement l'unanimité. Pendant tout l'épisode, la tension n'a cessé de monter entre les deux, jusqu'à la dernière épreuve.

Le dilemme était le suivant : s'ils la remportent, ils peuvent quitter l'aventure. Et cette fois-ci, le duo a remporté l'épreuve ! Alors qu'on imaginait Maïssane et Emine sauter de joie, leur réaction a été bien plus mesurée. Si lui est soulagé et souhaite partir pour rentrer chez lui, elle ne semble pas encore certaine de vouloir quitter l'aventure





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