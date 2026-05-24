Examen et détention provisoire pour chauffeur qui a percuté et blessé trois gens lors d'un rassemblement illégal de tuning à Reims

Un trentenaire, conducteur mis en examen après avoir percuté et blessé trois personnes à Reims lors d'un rassemblement illégal de tuning, a été placé en détention provisoire. Il présentait un taux d'alcoolémie de 0,64 mg/litre d'air expiré. S'agit-il d'une amélioration du texte ?

Le chauffard qui a percuté et blessé trois personnes lors d'un rassemblement illégal de tuning à Reims a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il conduisait sans permis, en état d'ivresse et a déjà été condamné à quinze reprises, notamment pour violences et infractions routières. Ses deux enfants de quatre et sept ans étaient également légèrement blessés. Un rassemblement illégal de tuning organisé via les réseaux sociaux a tourné au drame, entraînant l'interpellation du conducteur mis en cause et la création d'une amende forfaitaire délictuelle pour les rodéos motorisés





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Chauffeur Interpellation Rassemblement Tuning Département De La Marne Naissance 1995 Taux D'alcoolémie Victimes

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