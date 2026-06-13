Exail Technologies chute de 16% en Bourse après un désaccord avec ICG

La société française de drones sous-marins de déminage Exail Technologies a vu son cours de bourse plonger de plus de 16% suite à un différend avec son partenaire ICG concernant le rachat de ses obligations et actions de préférence. L'entreprise qui se prépare à finaliser son refinancement avant la fin d'année fait face à des défis contractuels alors même que son potentiel est porté par des contrats majeurs et un contexte géopolitique tendu.

Exail Technologies , entreprise française spécialisée dans les drones sous-marins de déminage , a connu une chute spectaculaire de plus de 16% à la bourse vendredi. Ce repli survient dans un contexte de tensions avec son partenaire ICG , à seulement quelques jours de l'ouverture du salon mondial de l'armement Eurosatory .

Le différend porte sur les modalités de remboursement et le rachat des obligations et actions de préférence détenues par ICG. La société évalue le coût de ce rachat comme significatif, tout en affirmant sa volonté de poursuivre les discussions. Elle rappelle que les contrats prévoient, en cas d'impasse, une procédure de valorisation d'Exail Holding avec l'intervention de banques d'affaires.

Malgré cette ébauche de conflit, l'entreprise entend finaliser son refinancement avant la fin de l'année, une mission difficile mais soutenue par le volume croissant des commandes dans un contexte géopolitique international tendu. La société avait bénéficié auparavant d'un contrat de 40 millions d'euros avec l'Otan, et son potentiel est régulièrement souligné par les analystes. Un investissement de 120 millions d'euros par Safran à Montluçon est ainsi cité comme un signal positif, attestant du potentiel de la navigation inertielle.

Par ailleurs, des rumeurs circulent sur la capacité unique d'Exail à déminer le détroit d'Ormuz, ce qui renforce son statut de pépite de la défense. Cependant, la volatilité boursière récente montre que les obstacles contractuels et financiers restent à surmonter pour consolider sa trajectoire





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