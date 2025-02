Ex-Surveillante de Prison Réfute Tout Favoritisme envers Amant Gangster

Une ex-surveillante de prison, accusée d'avoir aidé son amant, membre d'une célèbre bande marseillaise liée au trafic de drogue, a nié toute implication dans des actes de favoritisme.

Une surveillante de prison, devenue l'amante d'un membre influent d'une bande marseillaise liée au trafic de drogue, les « Blacks », a nié devant le tribunal mercredi l'avoir « rendu le moindre service ». Démissionnaire de l'administration pénitentiaire en janvier 2023, cette jeune femme de 28 ans est accusée d'avoir collaboré avec son amant, Chaer Ali Mohamed, jugé pour un projet d'assassinat visant Eddy Mendil, « patron » du clan rival de la cité des Oliviers A.

Comparant libre, l'ex-surveillante a reconnu ne pas « avoir eu le bon positionnement déontologique », bien que le tribunal ait rappelé qu'une relation amoureuse entre un détenu et une surveillante pénitentiaire ne constitue pas une infraction pénale. « Il ne m'a jamais rien demandé », a-t-elle affirmé au tribunal, notamment en rejetant toute implication dans la divulgation des dates de permission de sortie d'Eddy Mendil, détenu dans un autre établissement. Affectée en janvier 2018 à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence, la jeune fonctionnaire avait rapidement développé un intérêt pour le crime organisé marseillais, créant des fiches sur les différents clans dans un cahier à spirales. Elle aspirait à travailler dans le renseignement pénitentiaire, « mon délire c'était d'avoir des informations », a-t-elle déclaré. Toutefois, le tribunal a exprimé son étonnement face à des conversations téléphoniques entre la jeune femme et un détenu transféré à Valence (Drôme). « Tu m'as manqué », confie la surveillante à son interlocuteur, la discussion tournant autour de la introduction de cannabis et de téléphones en cellule.« Même si vous êtes confrontée à la violence, à des tentatives permanentes de corruption, comment en arrive-t-on à une conversation aussi anodine sur des choses qui ne le sont pas ? », interroge le président du tribunal. Décrivant « une usine » où « les détenus ne sont vus que comme des numéros d'écrou », la jeune femme affirme avoir voulu « faire du social ». Rouée de coups par deux hommes le 13 juillet 2020 devant son domicile marseillais, un rapport de sa hiérarchie avait analysé cette agression comme des représailles commanditées par les chefs d'un réseau de stupéfiants dont les cellules avaient été fouillées. Cependant, des rumeurs en détention - « à prendre avec des pincettes » selon le tribunal - circulaient sur le fait que la surveillante aurait été « payée pour faire rentrer quelque chose et ne l'aurait pas fait ». Travaillant maintenant comme intérimaire et souhaitant devenir ambulancière, la jeune femme déclare vouloir « se reconstruire », affirmant que sa relation avec Chaer Ali Mohamed est « terminée car il m'a menti ». Le réquisitoire est attendu jeudi.





