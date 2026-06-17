Ex-leaders de la CR 47 convoqués devant la Cour des comptes pour la construction du lac de Caussade et le plan de relance de l'élevage

Les ex-leaders de la Coordination rurale 47 (CR 47), condamnés en novembre par la Chambre du contentieux, ont fait appel de la première décision. Ils devront à nouveau s'expliquer devant la juridiction parisienne sur la construction du lac de Caussade, le plan de relance de l'élevage et l'embauche du fils de l'ancien président Serge Bousquet-Cassagne.

INFO « SUD OUEST ». Lac de Caussade, plan de relance de l'élevage : les ex-leaders de la CR 47 à nouveau convoqués devant la Cour des comptes en juillet© Crédit photo : E. V.Les anciens élus de la Chambre d'agriculture, condamnés en novembre par la Chambre du contentieux, avaient fait appel de la première décision.

La construction du lac de Caussade, le Plan de relance de l'élevage et l'embauche du fils de l'ancien président Serge Bousquet-Cassagne restent dans le viseur de la juridiction parisienne Serge Bousquet-Cassagne, son fils Nicolas, Patrick Franken, Didier Parrel et Christian Girardi ont rendez-vous rue Cambon, à Paris, le 3 juillet. Les anciens élus et salarié de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, après avoir fait appel de la première décision, devront à nouveau s'expliquer sur la construction du lac de Caussade, le plan de relance de l'élevage et l'embauche du fils...

Serge Bousquet-Cassagne, son fils Nicolas, Patrick Franken, Didier Parrel et Christian Girardi ont rendez-vous rue Cambon, à Paris, le 3 juillet. Les anciens élus et salarié de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, après avoir fait appel de la première décision, devront à nouveau s'expliquer sur la construction du lac de Caussade, le plan de relance de l'élevage et l'embauche du fils de l'ancien président de la Chambre en qualité de comptable de l'organisme consulaire.

On s'attendait à pire : les ex-leaders de la CR 47 condamnés à des amendes de plusieurs milliers d'euros par la Cour des comptes. La construction du lac de Caussade, le Plan de relance de l'élevage et l'embauche du fils de l'ancien président Serge Bousquet-Cassagne étaient dans le viseur de la juridiction parisienne.

Me Dejean, l'avocat des cinq condamnés, a l'intention de faire appel Pour rappel, la juridiction avait prononcé, le 14 novembre dernier, une amende de 14 000 euros à l'encontre de l'ancien président de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne ; 7 000 à l'encontre de Patrick Franken, ancien vice-président. Soit des condamnations en deçà des réquisitions de la procureure générale près la Cour des comptes.

: Véronique Hamayon avait requis la sanction maximale à l'encontre des ex-leaders de la Coordination rurale 47 (CR 47), lors de l'audience du 16 octobre. Les faits reprochés portent notamment sur la construction sans autorisation du lac de Caussade.

Une faute grave qui a causé un préjudice financier significatif pour la Chambre d'agriculture, avance la juridiction, qui a relevé des situations de conflits d'intérêts, et la dissimulation des dépenses de l'organisme consulaire dans le cadre de la réalisation de ce chantier illégal. Serge Bousquet-Cassagne et Patrick Franken ont été condamnés pour ces faits, ainsi que Christian Girardi, ancien vice-président, à qui il est reproché d'avoir vendu du matériel d'irrigation issu de sa société.

Il a écopé d'une amende de 5 000 euros. Autre situation de conflit d'intérêts relevé par les magistrats parisiens : le Plan de relance de l'élevage. Les règles de marché public et de mise en concurrence n'ont pas été respectées, selon la juridiction. Plusieurs centaines de milliers d'euros d'aides ont ainsi été attribués au syndicat Guyenne Blonde pour l'acquisition de vaches, dont Didier Parrel, élu en charge de l'élevage à la Chambre, était le trésorier.

Celui-ci a été condamné à 2 000 euros. Enfin, la Cour des comptes reproche à l'ancien président d'avoir embauché son fils, Nicolas, au poste de comptable. Lequel, dans le cadre de ses fonctions, a émis des ordres de paiement à l'insu du comptable public pour l'achat de voitures et pour le paiement de salaires. Une amende de 5 000 euros a été prononcée à son encontre.

Malgré cela, le conseil bordelais Christophe Dejean a choisi de faire appel. Nous avons toujours des désaccords sur l'appréciation de nombreux points, dont le lac de Caussade. Il est probable qu'il soit bientôt régularisé





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