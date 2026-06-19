Ewann Delaunay revient sur les tensions internes et les menaces reçues de Thomas Goolaerts

Ewann Delaunay, candidat aux municipales de Lamballe-Armor, revient sur les tensions internes et les menaces reçues de Thomas Goolaerts, ancien candidat du RN. Il a saisi les autorités compétentes pour porter plainte contre Thomas Goolaerts.

Après une interview en janvier 2026, Ewann Delaunay , un candidat aux municipales de Lamballe-Armor, revient sur des tensions internes et des messages reçus en coulisses.

Sans soutien de la part de Thomas Goolaerts, alors candidat du RN, il a été menacé de finir seul ou de mettre une décennie à se faire oublier. Cette situation a suscité une profonde incompréhension chez Ewann Delaunay. Il a été retenu par le RN pour mener la liste aux élections municipales à Lamballe-Armor, mais il a ensuite décidé de mener une liste divers droite. Le 29 janvier, il a annoncé qu'il allait se retirer de la course.

Il a estimé que les faits relevaient de principes de respect et de responsabilité. Il a saisi les autorités compétentes pour porter plainte contre Thomas Goolaerts. Depuis le 12 mai 2026, Thomas Goolaerts a quitté ses fonctions de délégué départemental. Ewann Delaunay prend acte de cette évolution et souhaite se tourner vers l'avenir.

Il souhaite mettre les fous rires et les blagues derrière lui et se concentrer sur l'avenir





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