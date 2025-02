Un quart de la production d'une ferme de saumon d'élevage appartenant à Mowi, le leader du marché norvégien, a fui en mer après une tempête le 9 février. Cette évasion massive de 27 000 saumons représente une menace majeure pour les populations de saumons sauvages en Norvège, déjà fragilisés par une forte interférence génétique.

Un quart de la production du leader norvégien Mowi s'est échappé en mer le 9 février, après le passage d'une tempête, provoquant la panique chez les autorités. En se mélangeant à leurs congénères sauvages, ils menacent la survie de l'espèce. Des saumons en fuite et une potentielle catastrophe environnementale. En Norvège , environ 27 000 saumons d'élevage se sont échappés d'une ferme au large des côtes norvégiennes.

La direction norvégienne des pêches a expliqué que l'évasion avait été signalée dimanche 9 février par la multinationale Mowi, leader de l'industrie. La société a déclaré avoir découvert des dommages sur l'anneau extérieur d'un enclos après le passage d'une tempête dans la municipalité de Dyrøy, à Troms, dans le nord-ouest du pays. Selon Mowi, un quart de sa population de 105 000 saumons s'est échappé de son enclos à filet. Le poids moyen des poissons est de 5,5 kg, a précisé l'entreprise.«Normalement, les pisciculteurs ne sont autorisés à effectuer des opérations de recapture que dans une zone de 500 mètres autour de l'installation en cas d'évasion. Cependant, compte tenu de l'ampleur potentielle de cet incident, Mowi a reçu pour instruction d'étendre les efforts de recapture au-delà de cette zone.» Mowi a aussi promis une récompense en échange de chaque poisson capturé par les pêcheurs enregistrés. Les saumons pourront être livrés aux centres de collecte de poissons de la région en échange d'une prime de 500 couronnes (43 euros). La différenciation entre les deux saumons peut se faire grâce à la forme des nageoires et de la queue. Pål Mugaas, porte-parole de l’association Norske Lakseelver (rivières norvégiennes à saumon), a déclaré : «La science a prouvé que le croisement entre les stocks sauvages et les saumons d'élevage produit une progéniture qui, à long terme, a un faible taux de survie dans la nature.»En Norvège, pays exportateur de 1,2 million de tonnes de saumon d'élevage par an, le problème est tel qu'à l'été 2024, le nombre de saumons sauvages a atteint un niveau historiquement bas. De quoi entraîner l'interdiction de la pêche au saumon dans des dizaines de rivières. Cet été, 42 rivières et trois fjords ont été fermés. Le comité consultatif scientifique norvégien pour le saumon de l'Atlantique a classé les saumons d'élevage échappés comme l'une des principales menaces pour leurs congénères sauvages. On estime que les deux tiers des stocks de saumon sauvage de l'Atlantique en Norvège présentent une interférence génétique avec ceux qui se sont échappés. Le ministre norvégien de l'environnement, Andreas Bjelland Eriksen, a exclu le mois dernier une interdiction de l'élevage de poissons en filets ouverts en mer. Il a déclaré qu'il fallait plutôt chercher à réduire l'impact de la pollution génétique. Par ailleurs, l'élevage industriel de saumon est régulièrement mis en cause pour ses conséquences environnementales et sanitaires désastreuses





libe / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Saumon D'élevage Évasion Environnement Norvège Pollution Génétique Stocks Sauvages

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LinkedIn, Free et Google sous le feu des amendesCet article explore les récentes amendes infligées à LinkedIn, Free et Google en raison de diverses infractions. LinkedIn a été condamné à 310 millions d'euros suite à une plainte d'une association française, tandis que Free a été sanctionné de 2,2 millions d'euros. Google, quant à lui, a été frappé par une amende colossale de 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de dollars en Russie.

Lire la suite »

– Montpellier : 25 000 places déjà vendues, près de 30 000 personnes attendues dimanche pour le matchLe match de Ligue 1 entre Toulouse et Montpellier, dimanche 26 janvier, devrait attirer près de 30 000 personnes au Stadium de Toulouse, l’une des plus belles affluences de la saison.

Lire la suite »

Espaces verts : 11 000 fleurs et 5 000 bulbes plantés cet hiver à GaillacIl entretient également neuf terrains de sports. Le maintien par le jury de la « troisième leur » marque la reconnaissance de son travail sur la ville.

Lire la suite »

Une esquisse en plâtre pour la fontaine des Girondins à Bordeaux bientôt en vente chez Christie’sLa pièce est estimée entre 3 000 et 5 000 euros

Lire la suite »

Toutes deux battues, la Croatie et la Norvège dans le dur au MondialPotentiel adversaire des Bleus en quarts de finale du Mondial, la Croatie a craqué chez elle à Zagreb contre l'Égypte ce dimanche soir (24-28). Même grosse déception pour la Norvège, battue par le Portugal à Oslo (28-31).

Lire la suite »

Polestar 3 sort vainqueur du test d'autonomie hivernale en NorvègeLe test « El Prix » organisé en Norvège, le plus grand test d'autonomie de véhicules électriques au monde, a révélé que la Polestar 3 était la championne par temps froid. Les résultats montrent que l'autonomie des voitures électriques baisse en hiver, mais la Polestar 3 a conservé une performance remarquable.

Lire la suite »