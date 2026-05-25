Après une performance exceptionnelle de la part d’Evan Fournier, l’Olympiakos a remporté la finale de l’Euroligue face au Real Madrid à Athènes, mettant fin à une quête de treize ans et offrant au Français son premier trophée international majeur.

Evan Fournier a enfin comblé une quête qui lui tenait à cœur : à 33 ans, après dix‑sept années de carrière professionnelle, le Français de Charenton‑en‑Périgord a pu récolter son premier titre international en remportant la finale de l’ Euroligue .

Sur la terrasse de l’OAKA Arena, la foule a fait vibrer son équipe hélénique, qui a triomphé du Real Madrid avec un score final de 92‑85, après une partie enneigée d’émotions et un jeu passionnant. Le mélange d’une performance glorieuse de Fournier et de l’arrogante hostilité du rival espagnol, véritable périple, a fait de cette soirée un moment inoubliable pour les supporters. La partie a commencé comme un épisode de tragédie grecque contemporaine.

Le Real Madrid a pris l’avantage dès le départ, prenant 15‑3, grâce à une série de tirs à trois points dont son titulaire Banchero a déployé ses talents. Mais l’Olympiakos n’était pas passif : un bal de passes rapides et une défense serrée relèvent de l’esprit de la communauté philathléptique.

Dès la moitié, le français a entrepris le rôle de stratège sur la scène, sortant des coups de pied à trois points frequents, des pénétrations rapides et des arrêts de balle à temps. Au bout de la deuxième mi-temps, la différence ne dépassait pas quatre points.

Thomas Shezada, le centre de l’Olympiakos, a été limité à 12 points , alors que le champion espagnol a dominé le poste, accumulant quatre points grâce à son tir à-distance pour un brin de soulagement. Vers la 48e minute, le score était de 88‑80 en faveur du Real. À ce moment critique, Fournier a insufflé l’énergie de l’équipe, en système de passe au centre de la zone, et a marqué le sixième point décisif.

La presse couvre la série de stratégies tactiques telles que le Spark, l’argument, ainsi que l’utilisation habile des touches de l’opérateur. Ce moment a ramené l’Olympiakos au climatisation et a fourni une montagne de points pour le restant de phare grâce à l’équipe de l’Athènes. Au moment de la douche, le fouetté d’une foule la plus vivante a secoué l’aréna ; le spectacle a été à la fois un renouveau et la fin d’une malédiction.

Les applaudissements ont qualifié l’équipe d’avidité et de louange, tels que ses conquist. En dehors du couloir, la partie a prêté inordinate et Évaw, le politicien, l’adoration de ses étreintes à travers les tribunes. Cette célébration a marqué la fin d’une période de scepticisme pour l’équipe. Merci à l’Euroligue Bréset, dès un historique dans l’une des scènes d’Europe.

Au coup de ce premier title, le French, lusé jusque compris, reste à se débrouiller parmi les Champions. Au moment de remporter son premier titre national pour l’Union Européenne, l’équipe, dans l’économie lutte, se trouve clamer. A l'retour— c’est une bravauté et un script d’histoire





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