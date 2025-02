Evan Fournier Forfait Pour Les Matchs de Qualification de l'Euro 2025

Evan Fournier, arrière d'Olympiakos, est forfait pour les deux matchs de qualification pour l'Euro 2025 face à la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Il est remplacé par Timothé Luwawu-Cabarrot. Jaylen Hoard est également forfait pour raisons médicales.

Alors qu' Evan Fournier avait confirmé sa participation aux deux matchs de qualification pour l' Euro 2025 fin février, l'arrière d'Olympiakos est finalement forfait pour des raisons personnelles et remplacé par Timothé Luwawu-Cabarrot . Il devait être l'un des joueurs clés des Bleus face à la Croatie (le 21 février à Zadar) et la Bosnie-Herzégovine (le 24 février à Orléans) en l'absence de Victor Wembanyama et des joueurs de la NBA.

Mais Evan Fournier n'est finalement pas disponible pour ces deux rencontres cruciales. L'arrière d'Olympiakos, qui se démarque au sein de la meilleure équipe du Vieux Continent (16,8 points en Euroligue), « a fait part de son indisponibilité pour raisons personnelles après avoir échangé avec le staff de l'équipe de France, et en accord avec ce dernier », indique ce lundi un communiqué de la FFBB. Ce communiqué précise que Fournier est remplacé au sein du groupe par le sélectionneur Frédéric Fauthoux par un autre joueur d'Euroligue passé par la NBA, Timothé Luwawu-Cabarrot (29 sélections, 12,8 points avec Vitoria). Cet ailier expérimenté (il a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo et à l'Euro 2022) possède la particularité d'avoir été le meilleur marqueur des Bleus (15 points) il y a un an lors de la victoire face à la Croatie (73-61) durant la phase aller des qualifications. Jaylen Hoard également forfait. La fédération ajoute que l'ailier-fort du Maccabi Tel-Aviv, Jaylen Hoard, qui n'a plus joué depuis deux semaines en raison d'un souci aux ischio-jambiers, est également forfait et remplacé par Petr Cornelie (11 sélections, 4,2 points avec Monaco), tandis que Jonathan Jeanne prend la place de Brice Dessert parmi les partenaires d'entraînement. Un statut que ce grand gabarit (2,18 m) qui évolue en Pro B (à Poitiers) avait découvert lors de la fenêtre de novembre. Enfin, la question de la présence d'Élie Okobo reste ouverte. Il a disputé son dernier match avec Monaco le 17 janvier avant d'être arrêté pour un souci à un talon. L'arrière monégasque est censé revenir au jeu très prochainement, mais en cas de délai supplémentaire, l'appel au Parisien Nadir Hifi, au profil similaire, pourrait de nouveau se poser





