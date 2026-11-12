Evan Fournier efface sa déroute face au Stade Dubaï avec 28 points pour l'Olympiakos

Evan Fournier marque 28 points pour l'Olympiakos face au Stade Dubaï, effaçant sa performance décevante de 5/19 contre l'Étoile Rouge.

Après une performance catastrophique lors de son retour la semaine dernière contre l'Étoile Rouge, où il n'a inscrit que 5 points sur 19 tirs, Evan Fournier a obtenu sa revanche face au Stade Dubaï en marquant 28 points pour l' Olympiakos.

Performance exceptionnelle face à Dubaï

Ce scoreur français de l'Olympiakos a offert une magnifique réponse aux supporters en dominant haut la main son adversaire direct à Dubaï. Il a réalisé 3 points sur 3 tentatives et distribué 3 passes décisives durant ses 27 minutes de jeu. Le champion d'Europe a ainsi survolé les débats de ce match.

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Originaire de Charenton, l'arrière a compilé 28 points à 9 succès sur 13 tentatives. Il a ajouté 2 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception. Ces statistiques lui permettent de dépasser tous ses records personnels de la saison en cours.

Retour après blessures et ajustements tactiques

Arrêté par des blessures à l'épaule et au genou mi-octobre, juste après sa meilleure performance de la saison contre Valence (23 points), le joueur avait manqué trois matchs. Il était déterminé à se racheter après son erreur de la semaine précédente. Alexandre Vezenkov est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de l'Olympiakos en EuroLeague.

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La rencontre a mis en lumière des ajustements tactiques effectués par l'entraîneur. Les joueurs ont joué avec plus de dureté et ont réalisé des petits ajustements qui se sont révélés efficaces. Vezenkov et Fournier ont tous deux marqué, mais c'est l'effort collectif qui a primé.

Un tournant décisif pour la saison

Aucun joueur de l'Olympiakos ne dépassait 15 d'évaluation cet automne avant cette rencontre. Cette victoire permet à l'équipe de rebondir après un début de saison difficile. Le score final confirme la supériorité de l'Olympiakos sur le terrain.

L'impact d'Evan Fournier est majeur pour la suite de la compétition. Sa capacité à scorer et à créer pour les autres est vitale. L'équipe doit maintenant consolider cette dynamique positive lors des prochains engagements.

Contexte de la compétition en cours

L'Olympiakos cherche à maintenir son rang dans la EuroLeague après ce revirement. La prestation de Fournier montre qu'il est en forme physique et mentale. Les supporters attendent de la constance de la part de l'ensemble de l'effectif.

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La semaine prochaine sera cruciale pour confirmer cette reprise en main. L'équipe doit transformer cette performance individuelle en succès collectif durable. Le moral est à son comble après cette victoire éclatante.