Évacué et mis en état : les conséquences d'un déversement chimique à Garden Grove en Californie

Des milliers d'habitants ont fui leur domicile face au risque de s'inhaler des vapeurs chimiques, en effet, un réservoir de méthacrylate de méthyle s'est répandu dans la ville, causing thousands of residents to evacuate their homes out of fear of inhaling toxic vapors.

Le déversement de produits chimiques dangereux provenant de GKN Aerospace à Garden Grove en Californie aux Etats-Unis a causé des dégâts conséquents. Environ 40.000 habitants de plusieurs villes voisines ont été appelés à quitter leur domicile un grand ordre d'évacuation est resté en place suite à la fuite d'un réservoir de méthacrylate de méthyle dans une usine aérospatiale de Garden Grove .

Les autorités ont fermé plusieurs axes routiers et des établissements scolaires dans la zone touchée, tandis que des centres d'accueil ont été ouverts pour les habitants déplacés. Aucun blessé n'a été signalé et l'origine exacte de la fuite n'a pas encore été précisée





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