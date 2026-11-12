Évacuations scolaires en France suite à fausses alertes à la bombe

Trois fausses alertes à la bombe provoquent des évacuations d'écoles en France, dans la foulée d'attaques similaires en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande.

Trois fausses alertes à la bombe ont provoqué des évacuations d'écoles ce jeudi matin en France. Cet incident survient au lendemain de menaces similaires en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande. Le ministère de l'Éducation nationale a confirmé les événements sans donner plus de détails.

Déroulement des évacuations scolaires

Le ministère a indiqué que trois levées de doute ont eu lieu ce matin dans trois académies différentes. Les établissements scolaires concernés ont dû être évacués immédiatement par précaution. Selon des médias locaux, ces événements se sont produits à Marseille, dans le Jura et à Laon dans l'Aisne. Aucune blessure n'a été signalée lors de ces opérations.

Also read Italie-France : Mbappé forfait pour l'Italie, l'annonce va tomber

Contexte européen des cybermenaces

Des milliers d'écoles italiennes ont reçu mercredi par mail de fausses alertes à la bombe. Cela a conduit à l'évacuation de certaines d'entre elles en Italie. Des menaces similaires, également considérées comme de fausses alertes, ont été signalées dans des écoles au Royaume-Uni et en Irlande. Cela a entraîné l'évacuation de plusieurs établissements en Écosse selon la presse.

Advertisement

Position d'Emmanuel Macron sur les responsabilités

Interrogé jeudi sur ces événements, le président français Emmanuel Macron a estimé qu'il était trop tôt pour attribuer les alertes à la bombe à des puissances étrangères. " Au moment où je vous parle, nous n'avons pas d'éléments suffisamment établis pour pouvoir faire une attribution ", a déclaré Emmanuel Macron. Il a ajouté qu'à ce stade, on ne peut pas dire qu'il y aurait des puissances extérieures derrière ces appels.

Implications géopolitiques et prochaines étapes

Cette affaire intervient alors que plusieurs courriels d'alertes à la bombe ont été envoyés à des aéroports européens. Certains ont été signés par un mouvement radical d'extrême droite venu de Russie. Ce groupe défend notamment des valeurs misogynes et racistes. Les autorités françaises continuent d'enquêter sur l'origine exacte de ces cyberattaques pour identifier les responsables.