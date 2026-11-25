Les forces de l'ordre ont évacué un campement illicite à Cergy le 25 novembre 2026 sur décision de justice. Le préfet Philippe Court a rappelé le cadre légal.

Les forces de l'ordre ont investi un campement illicite situé à Cergy le mercredi 25 novembre 2026. Cette opération majeure visait à procéder à l'évacuation complète du site. Les interventions ont eu lieu sous le contrôle strict des autorités locales.

Mise en oeuvre de l'evacuation du site

L'intervention des services de l'État s'est effectuée en application directe d'une décision de justice. Un arrêté municipal a également encadré cette opération spécifique. Le préfet du Val-d'Oise, Philippe Court, a supervisé le déroulement de ces actions. Les unités mobilisées ont agi avec rigueur pour garantir la sécurité publique.

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Appui technique de la protection civile

La protection civile du Val-d'Oise a apporté son soutien logistique essentiel aux forces de police. Les caravanes abandonnées sur le site étaient ancrées directement dans le sol. Quelques baraques de fortune complétaient l'installation improvisée des occupants. L'ampleur de l'installation justifiait une mobilisation renforcée des moyens.

Diagnostic social avant l'intervention

Les services sociaux ont réalisé un diagnostic social en amont de cette opération. Cette étape préliminaire visait à recenser précisément les besoins de chaque personne. Les familles identifiées comme vulnérables ont reçu une proposition d'hébergement. La mise à l'abri des individus a été organisée au cas par cas.

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Respect du cadre juridique et humain

Le préfet Philippe Court avait souligné l'importance du respect de la personne en 2024. Les actions menées respectent strictement les dispositions du droit en vigueur. La sécurité des habitants et des intervenants reste la priorité absolue. Les autorités réitèrent leur engagement envers le bien-être des citoyens.

Perspectives et suivi des mesures

Cette évacuation marque une étape importante dans la gestion urbaine de Cergy. Les autorités veilleront au suivi des personnes déplacées après l'opération. La prévention de toute nouvelle occupation illicite est désormais au premier plan. La situation sera surveillée de près par la préfecture du Val-d'Oise.