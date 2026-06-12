Évacuation à Fonsorbes : le sous-préfet dénonce le retard des collectivités dans les aires d'accueil des gens du voyage

Lors d'une opération d'évacuation à Fonsorbes, le sous-préfet de Muret a mis en lumière la rapidité de la procédure judiciaire mais a aussi rappelé les obligations légales des collectivités à équiper des aires de grand passage, souvent non respectées depuis près de vingt ans.

Le sous-préfet de Muret, Pascal Bagdian, présent lors de l'opération d'évacuation des gens du voyage à Fonsorbes le jeudi 11 juin, souligne l'intervention rapide et le retard persistant des collectivités dans la création d'aires de grand passage.

Dès que le maire de Fonsorbes a signalé l'installation illégale sur un terrain sportif, les autorités ont accompagné ses démarches : tentative de départ volontaire, intervention d'un médiateur, évoquer des solutions alternatives. Aucun accord n'ayant été trouvé, le tribunal a rendu une ordonnance d'expulsion rapidement, et les forces de l'ordre sont intervenues pour l'appliquer. L'objectif était d'éviter une évacuation forcée, délicate, tout en rappelant l'existence d'une décision de justice exécutoire immédiatement.

La rapidité de la procédure, grâce à la réactivité de la commune, du tribunal, de la préfecture et des forces de l'ordre, a permis une intervention dans des délais très courts. Le sous-préfet dénonce le manque d'aires de grand passage et le non-respect par de nombreuses intercommunalités de leurs obligations, malgré le schéma départemental. Il estime qu'il y a près de vingt ans de retard sur certains territoires et qu'il faut désormais accélérer.

L'État peut contraindre les collectivités : le préfet peut se substituer à elles en recherchant un terrain, réalisant l'équipement et en faisant supporter le coût à la collectivité concernée. Toutefois, la préférence va au travail avec les élus, car l'accueil des gens du voyage est une compétence décentralisée. Si aucune avancée n'est constatée, la possibilité de substitution existe juridiquement. Avec les nouveaux mandats qui commencent, il est temps de mettre un coup d'accélérateur et de faire respecter des obligations connues.

Le contexte local montre plusieurs tensions : à Aussonne, un bras de fer oppose riverains et Toulouse Métropole concernant la construction d'une aire d'accueil, avec manifestations préparées. Près de Blagnac, malgré l'opposition des riverains, Toulouse Métropole a décidé de construire une aire de grand passage dans une commune. Un jeune maire près de Toulouse a réussi à déloger une installation sauvage en trois jours avec l'appui des forces de l'ordre, rappelant que ces Français itinérants n'étaient pas les bienvenus.

Tous ces éléments illustrent les défis persistants de l'accueil des gens du voyage, entre obligations légales des collectivités, opposition des riverains et action de l'État





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gens Du Voyage Aires D'accueil Collectivités État Expulsion Fonsorbes Toulouse Métropole Aussonne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dole : 107 écoliers vivent l'aventure du Tour de France lors d'une sortie vélo éducativeDans le cadre de la venue du Tour de France à Dole le 17 juillet, 107 élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles Wilson, Pasteur, Simone-Veil et de Goux-Villette ont participé à une sortie à vélo organisée par la ville. Les enfants ont effectué des parcours adaptés (7 à 41 km) depuis la ligne de départ fictif, en lien avec leur cycle d'apprentissage "Savoir rouler à vélo". L'événement, qui a rassemblé les autorités locales et le directeur du Tour, Christian Prudhomme, met en lumière l'engagement cyclable de Dole, déjà labellisée "Ville à vélo Tour de France".

Read more »

Clermont décrète un couvre-feu pour les jeunes lors du Mondial, Toulouse veut suivreLe maire LR de Clermont-Ferrand, Julien Bony, a annoncé l'instauration d'un couvre-feu pour les jeunes durant la Coupe de Monde de football. A Toulouse, le maire DVD Jean-Luc Moudenc veut suivre

Read more »

Coupe du monde 2026: la bouillante Écosse peut-elle exploser lors de ce Mondial?AFTER COUPE DU MONDE. La Coupe du monde 2026 débute le 11 juin prochain au Mexique, aux États-Unis et au Canada. RMC Sport fait le tour des sélections qualifiées et de leurs chances dans la compétition. Place à l’Écosse, qui a décroché son billet pour la compétition au terme d’une qualification...

Read more »

Muret : de nouveaux aménagements XXL pour sécuriser et verdir le plus grand pump track d'OccitanieVictime de son succès, le pump track de Muret, en Haute-Garonne, manquait encore de quelques aménagements : sanitaires, parking… Les as du guidon qui se régalaient sur les pistes pointaient parfois le manque de...

Read more »