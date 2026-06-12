Eva Longoria a exploré la région en Ille-et-Vilaine, en Bourgogne et en Alsace. Elle a été conquise par la galette saucisse et a découvert d'autres spécialités de la région.

Eva Longoria a découvert la galette saucisse en Ille-et-Vilaine. Elle a été conquise par cette spécialité emblématique de la région. Le chef Bertrand Larcher, fondateur de Breizh Café et de la Maison du sarrasin, l'a accompagnée dans cette découverte.

Eva Longoria a également exploré la région bordelaise, la Bourgogne et l'Alsace. Dans les deux premières saisons de l'émission, elle avait exploré le Mexique puis l'Espagne. La galette saucisse est une spécialité qui mérite d'être connue. Elle est délicieuse et on ne peut pas s'en passer.

Eva Longoria a été conquise par cette spécialité et elle le pense également. Elle pense que le monde entier devrait connaître la galette saucisse. Elle a été impressionnée par la qualité de la viande et de la sauce. Elle pense que c'est une spécialité qui doit être partagée avec le monde entier.

Eva Longoria a également découvert d'autres spécialités de la région. Elle a été impressionnée par la diversité des plats et des ingrédients. Elle pense que la région offre une grande variété de spécialités qui méritent d'être connues. La région est riche en spécialités culinaires et Eva Longoria a été conquise par la qualité et la diversité des plats.

Elle pense que la région est un véritable paradis pour les gourmets. Elle a été impressionnée par la passion des chefs et des producteurs locaux pour leurs spécialités. Elle pense que la région est un véritable exemple de qualité et de diversité culinaires. Eva Longoria a également découvert la région en Bourgogne et en Alsace.

Elle a été impressionnée par la qualité des vins et des fromages. Elle pense que la région offre une grande variété de spécialités culinaires qui méritent d'être connues. La région est riche en spécialités culinaires et Eva Longoria a été conquise par la qualité et la diversité des plats. Elle pense que la région est un véritable paradis pour les gourmets.

Elle a été impressionnée par la passion des chefs et des producteurs locaux pour leurs spécialités. Elle pense que la région est un véritable exemple de qualité et de diversité culinaires





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