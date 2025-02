Eutelsat chute en Bourse après publication de résultats et changements au sein de son administration

Le groupe français de satellites a publié un chiffre d'affaires en hausse pour le deuxième trimestre, mais a révisé à la baisse ses prévisions d'investissements. Le départ en retraite du président du Conseil d'administration, Dominique D'Hinnin, a également contribué à la baisse de la valeur de l'action.

Eutelsat a subi une chute importante en Bourse vendredi après la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre et l'annonce de changements importants au sein de son administration. Parmi ces changements, le départ en retraite de Dominique D'Hinnin, président du Conseil d'administration depuis 2017. Vers 11h10 GMT, l'action perdait près de 17% de sa valeur, se négocitant à 1,42 euro sur la Bourse de Paris.

Le groupe français de satellites a publié un chiffre d'affaires de 306,5 millions d'euros pour le deuxième trimestre, en hausse de 2,9% en comparable, avec une marge d'Ebitda ajustée de 55,2%. Malgré ces résultats qui ont été qualifiés de « conformes aux attentes », Eutelsat a révisé à la baisse ses prévisions d'investissements de près de 200 millions d'euros. Les analystes de JP Morgan ont salué le chiffre d'affaires supérieur au consensus, mais ont souligné que celui-ci était soutenu par 3 millions d'euros de revenus exceptionnels plutôt que par les activités opérationnelles d'Eutelsat. Le courtier a également noté la diminution de la prévision de Capex, ramenée à 500-600 millions d'euros contre 700-800 millions d'euros initialement prévus. Enfin, JP Morgan a mis en lumière les commentaires d'Eutelsat suggérant des difficultés à venir pour son activité de connectivité fixe. « Le chiffre d'affaires du deuxième semestre reflétera des conditions plus difficiles pour le haut débit grand public sur les réseaux compatibles avec la technologie GEO en Europe, avec notamment l'arrêt temporaire de la comptabilisation du chiffre d'affaires d'un client spécifique sur le satellite KONNECT VHTS », a déclaré le communiqué d'Eutelsat.En parallèle, l'entreprise a annoncé plusieurs changements au sein de sa direction. Eutelsat souhaite ainsi gagner en agilité dans le processus de prise de décision face à l'évolution rapide de l'industrie satellitaire. Outre la démission de quatre membres du conseil, Mia Brunell, Esther Gaide, Cynthia Gordon et Fleur Pellerin, Eutelsat a annoncé le départ de Dominique D'Hinnin. Le comité des nominations entamera la procédure de sélection d'un successeur après la recommandation d'un nouveau candidat à la présidence du Conseil d'administration. Eutelsat, confronté à une intensification de la concurrence sur le marché des services satellitaires en orbite basse, avec des rivaux comme Starlink et Amazon, a été exclu de SBF120 à la fin de l'année dernière.





