Eurovision Song Contest 70th Anniversary: A Retrospective and News

This year's Eurovision Song Contest celebrates its 70th anniversary, with artists competing for creativity and defending their countries in front of nearly 4 billion viewers. Costumes, scenery, visual effects, technical means, and production: it's the most anticipated musical event of the year. Through a documentary made up entirely of archival footage, a retrospective of the prestigious musical competition is presented. This retrospective, which celebrates its 70th anniversary, compiles unforgettable hits and performances, using archival images. Ex-presenters, such as Denise Fabre, Cyril Féraud, Patrice Laffont (deceased in 2024), Dave, Patrick Sabatier, and Stéphane Bern... comment on the great moments, including performances by Marie Myriam, Céline Dion, Lara Fabian, and Amir. Cannes 2026: Pierre Niney in love, Isabelle Hupert and Catherine Deneuve reunited... The cast of the film 'Parallel Stories' caused a stir on the red carpet! (PHOTOS) The death of Sophie Garel: Laurent Ruquier pays a poignant tribute to the RTL figure who was 'a part of his life'Cyril Hanouna reveals his enormous salary for presenting the Morning Live on M6: 'I lived with 220 euros per month'.

Cette année, le concours Eurovision de la chanson fête ses 70 ans. Aujourd'hui, les artistes rivalisent de créativité pour défendre leur pays devant près de 4 milliards de téléspectateurs.

Costumes, scénographies, effets visuels, moyens techniques, réalisation : c'est l'évènement musical de l'année. En sept décennies, des nombreux histoires hors du commun ont jalonné la manifestation. Le concours a bousculé les mentalités pour se transformer en une grande fête de la tolérance et de la liberté. A travers un documentaire entièrement constitué d'images d'archives, retour sur les coulisses de la prestigieuse compétition musicale.

Cette rétrospective du célèbre concours, qui fête ses 70 ans, compile tubes et prestations (in)oubliables, via des images d'archives. D'ex présentateurs, Denise Fabre, Cyril Féraud, Patrice Laffont (décédé en 2024), Dave, Patrick Sabatier, Stéphane Bern... en commentent les grands moments dont les prestations de Marie Myriam, Céline Dion, Lara Fabian, Amir... Cannes 2026 : Pierre Niney amoureux, Isabelle Hupert et Catherine Deneuve réunies... Le casting du film Histoires parallèles fait sensation sur le tapis rouge !

(PHOTOS) Mort de Sophie Garel : Laurent Ruquier rend un hommage poignant à la figure de RTL qui a été 'un pan de sa vie'Cyril Hanouna dévoile son immense salaire pour présenter le Morning Live sur M6 : 'Je vivais avec 220 euros par mois





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